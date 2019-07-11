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В Молодечно в зале во время игры в футбол умер 16-летний подросток

12.07.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В спортзале одного из предприятий Молодечно 10 июля во время игры в мини-футбол стало плохо 16-летнему мальчику, сообщает МЛЫН.BY. Врачи скорой помощи, которые приехали по вызову, не смогли помочь ребенку. Он умер.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Вечером 10 июля в нашем спортивном зале поиграть в футбол собралась команда одной из организаций города. Пришли также трое ребят, которым по 15−16 лет. Одному из них во время игры стало плохо. Вызвали скорую. Она приехала быстро, но спасти мальчика не удалось. Я знаю, что год назад с этим ребенком случился такой же приступ в другом спортзале, но тогда его успели спасти, — рассказал представитель администрации предприятия.

Евгений, который участвовал в том матче, говорит, что мальчик пришел в спортзал с двумя ровесниками. Ему стало плохо ближе к окончанию игры, около 21:00.

— Понимая, что сами не можем помочь ребенку, мы вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро — минут через пять-шесть. Сразу после этого приехали родители парня. Медики производили реанимационные мероприятия более 20 минут, но вернуть ребенка к жизни не удалось.

Известно, что мальчик учился в гимназии № 10, занимался в музыкальной школе и был очень спортивным.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног рассказала, что СК проводит проверку по факту смерти мальчика. По предварительным данным, трагедия случилась в связи с заболеванием, которое было у ребенка.

 
 
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Врачи скорой помощи, которые приехали по вызову, не смогли помочь ребенку.
 
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