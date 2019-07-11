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Областной семинар со СМИ прошел в Борисове

12.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

О важности и эффективности взаимодействия со СМИ выступили первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Анатольевич Янчик и пресс-секретарь – помощник министра по ЧС Виталий Владимирович Новицкий.

В рамках семинара были награждены призеры и победители областного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Для участников семинара были организованы экскурсии в центр безопасности Минской области и на СЗАО «БЕЛДЖИ».

Борисовский ГРОЧС

 
 
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В Борисове прошел областной семинар c представителями средств массовой информации.
 
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