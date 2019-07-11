Областной семинар со СМИ прошел в Борисове

Источник материала: Единство

О важности и эффективности взаимодействия со СМИ выступили первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Анатольевич Янчик и пресс-секретарь – помощник министра по ЧС Виталий Владимирович Новицкий.

В рамках семинара были награждены призеры и победители областного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Для участников семинара были организованы экскурсии в центр безопасности Минской области и на СЗАО «БЕЛДЖИ».

Борисовский ГРОЧС