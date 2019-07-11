Есть проблема? Звоните!

В Главном управлении здравоохранения Минского облисполкома действует «телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах коррупции в учреждениях государственного санитарного надзора Минской области: 8 (017) 517 53 30 .
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12.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
В Главном управлении здравоохранения Минского облисполкома действует «телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах коррупции в учреждениях государственного санитарного надзора Минской области: 8 (017) 517 53 30 .
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В Главном управлении здравоохранения Минского облисполкома действует «телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах коррупции в учреждениях...
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