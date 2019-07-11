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Хозяйства Беларуси провели второй укос трав почти на половине площадей

12.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По информации на 12 июля, скошено 376,8 тыс. га. На 72,7% выполнили задание аграрии Брестской области, 70,5% трав скошено в Минской области, 56,7% - в Гомельской, 32,6% - в Гродненской, 23,3% - в Могилевской. Последними ко второму укосу приступили хозяйства Витебского региона, здесь скошено 14,2% площадей. По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2779,4 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 591,5 тыс. т (66,1% к плану), сена - 589,1 тыс. т (62,1%), силоса - 307 тыс. т (1,69%). Белорусские аграрии приступили к уборке урожая зерновых. В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2,251 млн га (на 273,9 тыс. га больше, чем в прошлом году). Эти культуры убраны на 55,2 тыс. га (2,55% от общей площади), намолочено 170,1 тыс. т зерна при средней урожайности 30,8 ц/га. Кроме того, аграрии убрали 46% площадей озимого рапса на зерно. Намолот составляет 245,8 тыс. т, урожайность - 16,8 ц/га.
www.belta.by

 
 
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Хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 48,1% площадей, сообщается в оперативных данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
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