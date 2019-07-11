Известный врач Александр Бич о том, зачем беременным лечить зубы и почему не надо бояться миом

Источник материала: Tut.by

Известный акушер-гинеколог Александр Бич в медицине более 40 лет. В мединститут поступил в 1974 году и с тех пор с любимой профессией не расставался. Его, выпускника Гродненского мединститута, по распределению отправили сразу главврачом Новогрудского роддома, и там он в том числе запомнился тем, что сократил количество абортов.

Сейчас Александр Ильич руководит в Минске городской гинекологической больницей. Помимо менеджерской работы занимается практикой и постоянно оперирует. Это именно тот доктор, к которому на прием хотят попасть многие женщины. Заслуженный врач Беларуси рассказал о том, из-за чего появляются миомы и бесплодие и как подготовиться к беременности.

«Женщины часто идут на аборт, когда их бросает мужчина»

— Вы в медицине более 40 лет, как за время работы менялась пациентка и ее проблемы со здоровьем?

— Когда я начинал карьеру, люди больше были заинтересованы в своем здоровье и более щепетильно к нему относились. Тогда не было таких возможностей диагностики, какие есть сейчас. Из инфекций, передающихся половым путем, мы диагностировали только гонорею и сифилис и уже позже, когда появились реактивы, стали находить и хламидии, и уреаплазмы, и микоплазмы, и TORCH-инфекцию.

Бесплодие существовало 40 лет назад и существует сейчас, но за эти годы изменились подходы к его лечению, появились новые технологии. 40 лет назад мы, например, не говорили об ЭКО.

Такое заболевание как эндометриоз (заболевание, когда стенки внутреннего слоя матки разрастаются за ее пределы. — Прим. TUT.BY) тоже существовало всегда, но раньше у нас не было таких возможностей УЗИ-диагностики, МРТ и КТ, не было определенных препаратов для его лечения. 40 лет назад и речи не могло быть, чтобы при эндометриозе делать высокотехнологичные операции с участием смежных специалистов — хирургов-урологов. Сейчас мы делаем такие операции у себя в больнице.



Александр Бич главный врач Городской клинической гинекологической больницы Минска. В медицине — более 40 лет. Начинал в Новогрудском роддоме, также был заместителем главврача роддома № 2 в столице

— С какими диагнозами чаще всего обращаются в вашу клинику?

— Если касаться акушерства, то основная причина обращений — неудавшаяся попытка беременности. Это замершая или неразвивающаяся беременность, выкидыши.

По гинекологии основная причина обращений — это доброкачественные опухоли матки и яичников, воспалительные заболевания. К сожалению, периодически встречаются воспаления с поражением маточных труб яичников в виде гнойного процесса. Да, таких случаев намного меньше, чем 40 лет назад, и это говорит о том, что медицинская помощь стала доступнее.

— В начале своего трудового пути вы были главным врачом роддома в Новогрудке и там вам удалось сократить количество абортов.

— Действительно, было время, когда медицинский аборт был для многих пациенток методом предохранения от беременности. Количество абортов в Новогрудке было в два раза больше, чем родов. Сделать аборт приезжали и из других районов, потому что в Новогрудке был самостоятельный районный роддом. Такой был не в каждом районе. Чаще всего просто при центральных больницах было или гинекологическое, или акушерское отделение.

В то время мы объясняли женщинам, что есть разные методы контрацепции, и тогда очень широко начали применяться внутриматочные спирали. Правда, они отчасти сделали нехорошую услугу для женщины, так как были источником воспалительных заболеваний, тех же гнойных процессов в маточных трубах, яичниках.

— Так как вы сократили количество абортов в Новогрудке?

— Было несколько методов. Во-первых, мы перестали делать аборты женщинам из других районов, которые не относились к нашему. Во-вторых, каждую неделю бригада врачей, а это акушер-гинеколог, педиатр, кто-нибудь из организационно-методического отдела центральной районной больницы, выезжала на ФАПы. Мы там не только проверяли, как ведется документация, организованы приемы, но и сами на месте осматривали пациентов. Акушер-гинекологи брали цитологические мазки, общались с пациентками и рассказывали о контрацепции.

— Уже тогда брали мазки на онкоцитологию? Это же 80-е годы!

— Конечно! Беларусь была одним из флагманов ранней диагностики злокачественных образований у женщин. У нас в то время в нынешнем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова работала профессор Екатерина Ефимовна Вишневская. Она была инициатором создания, как мы сейчас говорим, кабинетов патологии шейки матки. В 80-е годы мы все, практикующие врачи акушеры-гинекологи, проходили стажировку на базе РНПЦ, а потом уже сами обучали на местах своих акушерок, как правильно брать цитологию и как заниматься выявлением видимых раков.

Видимый рак — это тот, который мы можем увидеть глазами. Это образование на шейке матки, во влагалище, на вульве. У нас была установка: каждая женщина должна раз в год пройти осмотр у акушера-гинеколога с обязательным цитологическим исследованием материала из шейки матки.

Сейчас немного изменилась технология, и в отдельных поликлиниках в Минске берут жидкостную цитологию. Это недешевое удовольствие, но при жидкостной цитологии делают совершенно другую окраску клеток. Мазок также берут немного иначе, чем при обычной цитологии. Жидкостная цитология считается более современным методом, и когда мы на него полностью перейдем, то проходить исследование пациентке нужно будет раз в три года, если у женщины, конечно, ничего не выявили ранее. Но и старый метод цитологической диагностики дает свои результаты, если правильно подойти к этому вопросу и правильно взять мазок.





— Как вы в то время проводили предабортные консультации?

— Говорили с женщиной о том, какой вред может принести аборт. Что во время него можно травмировать матку, это может вызвать воспалительный процесс и как результат возникнет непроходимость маточных труб и бесплодие. Объясняли то же, что и сейчас объясняем.

Раньше мы не привлекали психологов, потому что их в учреждениях здравоохранения просто не было. Это новая специальность для медицины. Конечно, беседа психолога с женщиной отличается от беседы врача, но если врач проработал в здравоохранении 10−20 лет, то тоже уже становится неплохим психологом.

Сейчас, когда женщина решила прервать беременность, образно говоря, она проходит тройной контроль. Сначала с ней беседуют в приемном отделении, затем она приходит побеседовать ко мне или к заместителю главного врача, и еще ее отговаривают от аборта перед самим кабинетом, где его делают. Есть люди, которые решают оставить ребенка на этапе приемного отделения, но и есть случаи, когда женщина уже сидит в манипуляционной и принимает решение не делать аборт.

— По каким причинам сегодня идут на аборт?

— Сегодня женщины часто идут на аборт, когда их бросает мужчина, оставляет наедине с беременностью. Говорят, что это незапланированная беременность, что уже есть ребенок, и родители не в состоянии воспитывать второго или третьего, потому что это требует материальных затрат. Хотя раньше люди меньше думали о том, что не вырастят ребенка. Раньше в семьях в деревнях было по несколько детей — и это считалось нормой. В то время на аборт приходили со словами, что муж пьет, а беременность незапланированная.

«Причина миомы — перенесенная воспалительная инфекция»

— Среди заболеваний, с которыми к вам попадают, вы упомянули доброкачественные опухоли матки и яичников. Из-за чего они возникают?

— Доброкачественная опухоль матки — это, например, миома. Раньше считалось, что она возникает из-за гормональных нарушений. Сейчас другое видение проблемы: причина миомы — перенесенная воспалительная инфекция. Девушка могла ее перенести на ногах и без симптомов, но на месте, где внедрился инфекционный агент, сформировался воспалительный бугорок. И потом из этого узелочка начинает расти большой узел, который и называется миомой. Уже потом вторично ко всему присоединяются гормональные нарушения.

Выскабливания, полипы, аборты тоже приводят к образованию миом. И миом сейчас стало больше, чем раньше. Да, улучшилась диагностика и их стали чаще находить. Но есть исследования, что на рост узлов влияет психоэмоциональное состояние женщины. Количество стрессов полвека назад и сейчас отличается. Не зря сегодня идет речь об эмоциональном выгорании. Оно есть не только в медицине, но и в любой профессии. Когда люди заняты сугубо своей работой 24 часа в сутки — человек эмоционально выгорает. И психоэмоциональное состояние, стрессовые ситуации тоже способствуют тому, что сформировавшийся маленький узелочек начинает интенсивно расти.





— Всегда ли при миоме нужна операция?

— Все зависит от размеров миомы. Считается, что фиброматозные узлы в диаметре до 3−4 см, если они не выходят в полость матки и не вызывают сильного кровотечения во время менструации, не нужно оперировать. Но узлы по 2−3 см в полости матки нужно убирать.

Миому можно лечить гормональными препаратами или лекарствами, которые угнетают определенные структуры в центральной нервной системе. Сегодня фармацевтическая промышленность всего мира работает над тем, чтобы создать уникальный препарат, который не даст миоме возможности расти, а если они возникли, то приведет к тому, что рассосутся.

К сожалению, есть ситуации, когда без операции не обойтись. Но это не должно пугать женщину. Сегодня мы делаем органосохраняющие операции. Это значит, что удаляется только миома, а орган сохраняется. И через 8−12 месяцев женщина уже может беременеть. К нам сегодня приходят пациентки старше 45 лет, которые уже и не планируют беременность, но они психологически не готовы к удалению матки.

Матка — это не гормональный орган. Она нужна для того, чтобы выносить и родить ребенка. И если она выполнила репродуктивную функцию, на этом ее основное предназначение закончилось. Конечно, если женщина хочет, то мы сохраняем матку, но мы не можем гарантировать, что не появится новый узелочек и его не нужно будет удалять.

«Чаще всего женское бесплодие возникает из-за непроходимости маточных труб»

— Какие пациентки чаще всего приходят из-за бесплодия?

— Чаще всего это пациентки в возрасте от 25 до 40 лет. Но причина бесплодия в паре может быть не в женщине, а в мужчине. Поэтому первым делом мы должны обследовать мужа и сделать спермограмму, чтобы посмотреть подвижность сперматозоидов. Если все хорошо, то нужно пристально заниматься здоровьем женщины.

— Из-за чего у женщины чаще всего возникает бесплодие?

— Причины могут быть разные. Может быть, что слизь в половых органах женщины слишком вязкая — сперматозоиды в ней застревают и не могут проникнуть в полость матки. Бывает, что у женщины нарушена иммунная система, и сперматозоид при попадании в полость погибает. Однако, чаще всего женское бесплодие возникает из-за непроходимости маточных труб или спаек в брюшной полости. В этом случае нужно сделать лапароскопическую операцию и разъединить спайки.

— Почему возникает непроходимость маточных труб?

— Частичная или полная непроходимость маточных труб может возникнуть из-за инфекций. С одной стороны это инфекции, передающиеся половым путем: вызванные хламидиями, микоплазмами, уреаплазмами. Обычные инфекции тоже могут привести к изменениям в клетках маточных труб и воспалению. В итоге появятся спайки.

Необязательно, что во время этого воспалительного заболевания, у женщины будет высокая температура и какие-то изменения в крови. Воспалительный процесс может протекать латентно. Подумаешь, где-то там закололо, где-то чуть-чуть поболело, а инфекция свое дело сделала.

Непроходимость маточных труб очень редко бывает врожденной, если только это не какая-нибудь аномалия.

«Женщина, планирующая беременность, должна вылечить зубы»

— Какие обследования посоветуете пройти женщинам в возрасте 30+, чтобы сохранить свое здоровье?

— Любая женщина, независимо от возраста, должна как минимум раз в год профилактически посетить акушера-гинеколога. Он проведет осмотр и возьмет у нее мазки, в том числе на онкоцитологию (рак. — Прим. TUT.BY). Также он осмотрит ее молочные железы, чтобы в случае чего направить на УЗИ. Гинеколог должен обязательно посмотреть у пациентки прямую кишку, это в том числе и рекомендация онкологов.

Профилактически раз в год делать УЗИ органов малого таза не нужно, его врачи назначают по показаниям.





Вы сказали про возраст 30+, но меня больше волнуют женщины в возрасте 50+. Часть из них не пользуются интернетом, живут понятиями, которые были актуальны 10−15 лет назад. И именно этим женщинам важно не забывать посещать гинеколога и раз в два года делать маммографию груди. Сейчас продолжительность жизни растет, и у многих женщин в старшем возрасте возникает выпадение и опущение половых органов. Комфортность жизни при таком диагнозе никакая.

Мы позавчера прооперировали пациентку, которой 84 года, и у нее полный пролапс половых органов. Это мешает ей жить. Сегодня щадящая технология наркоза — мы делаем спинальную анестезию, и создаем пациентке комфортные условия во время операции.

— В августе в Минске пройдет «Марафон женского здоровья 2019» , когда можно в неформальной обстановке пообщаться с врачами, бесплатно пройти УЗИ. Некоторые мероприятия организуют даже в торговых центрах. Зачем вообще проводить такие марафоны?

— Меня радует, что сегодня есть такая возможность, и нашлась группа людей, которая занимается этими вопросами. Они делают большое и правильное дело. И чем больше людей придет на марафон, тем больше они зададут вопросов специалистам, уйдут с ответами и у них будет совсем другое представление о нашем здравоохранении.

Ведь большой пласт медицины — это профилактика заболеваний. Важно, чтобы люди вовремя проходили осмотры, чтобы не дожидались, когда заболевание перейдет в хроническую или неизлечимую стадию. На ранних этапах болезнь проще вылечить.

Смотрите, сегодня в Беларуси проводят скрининг рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы и колоректального рака. У нас достаточно сил и современного оборудования, чтобы выявить рак на начальной стадии. У нас рак — не приговор. И если взять белорусов и, например, поляков, я уже не говорю о немцах и англичанах, то они по-разному отреагируют на новость о том, что нашли рак.

Если сказать нашему человеку, что у него рак I стадии, то у него будет шоковое состояние. Если сказать о диагнозе иностранцу, то он воспримет это более спокойно и будет лечиться.





— Нужно ли говорить гинекологу, что планируешь беременность?

— Если женщина придет к гинекологу и скажет, что планирует беременность, он порекомендует ей, к каким врачам еще обратиться и какие обследования пройти. К сожалению, к 30 годам у женщины может быть багаж болезней. Это заболевания сердца, легких, варикозное расширение вен нижних конечностей. Также может понадобиться консультация стоматолога.

— Зачем стоматолога?

— Кариес — это источник инфекции в организме женщины. Женщина, планирующая беременность, должна вылечить зубы. Как бы ни было смешно, но защищено много диссертаций о влиянии заболеваний зубов на течение беременности и состояние плода.

В обязательном порядке также нужно посетить эндокринолога, потому что могут быть проблемы со щитовидкой, со скрыто текущим сахарным диабетом.

Почему перед беременностью нужно обследоваться не только у гинеколога? Беременность — это лакмусовая бумажка здоровья женщины.

Смотрите, СПИД — это синдром приобретенного иммунного дефицита. Специальный вирус доводит иммунитет до состояния ниже плинтуса, и у человека появляются всевозможные заболевания, потому что нет клеток-борцов с этим агентом.

Что такое беременность? Беременность можно охарактеризовать как СВИД — синдром временного иммунного дефицита.

Женская яйцеклетка — это сугубо генотип и белковый материал женщины. Сперматозоид — это чужеродный для женщины белок. Яйцеклетка и сперматозоид соединяются и возникает зародыш, потом из него развивается ребенок. Но женщина получает чужеродный белок, и по логике ее организм должен отторгнуть эту беременность. Но в природе придумано все очень тонко: если бы так происходило, то ни одна беременность не закончилась бы родами.

Иммунная система женщины специально становится уязвимой, чтобы сохранить беременность. В итоге снижается иммунитет и вылазят все болячки, которые женщина носит за собой.

Это хронические заболевания почек, сердца, легких… Подумаешь, когда-то в детстве болела пояснице и сказали, что был пиелонефрит. Хорошо, что его нашли и вылечили, но он мог перейти в хроническое состояние. Но как только наступит беременность — это в 100% случаев проявится.

Беременность — лакмусовая бумажка состояния здоровья женщины, поэтому мы и направляем их к другим специалистам, чтобы по возможности выявить хроническое заболевание. Его нужно подлечить и только потом беременеть.