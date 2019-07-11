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Запуск комплекса по производству картона в Добруше поставили на паузу. В чем причина?

12.07.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство завода по производству картона в Добруше, крупнейшего на постсоветском пространстве, началось семь лет назад, а временем производственного старта по контракту значился 2015-й. Возведением предприятия под ключ занималась китайская корпорация «Сюань Юань», опытный участник международных проектов, большой специалист по бумажной тематике. Но на белорусской земле как-то не сложилось, вернее, не смогло закончиться. Об этом пишет издание «Гомельская правда».


2018 год. Комплекс практически готов, но нет средств на завершение работ

Ситуация накалилась два года назад. Представители белорусской стороны говорили о сложностях на всех этапах возведения объекта. Проект на китайском языке трудно адаптировался под белорусские требования. Это порождало многочисленные разногласия, корректировки, замену исполнителей — и в итоге приводило к задержкам.

К тому моменту наши специалисты своими силами построили высоковольтную линию электропередачи, трансформаторную подстанцию и транспортные коммуникации.

Завод занимает 33 гектара и состоит из 70 объектов. Крупных семнадцать, а самый масштабный — цех картоноделательной машины. Здесь полная автономия: ТЭЦ, высоковольтная подстанция, водозабор, очистные сооружения, автомобильная и железная дороги.

В разгар конфликта с сентября 2017-го китайцы на полгода приостановили работы, хотя срок запуска комплекса к декабрю был вполне реальным. В начале прошлого года в одностороннем порядке пришлось расторгнуть контракт.

Международный кредит, не использованный до конца, закрыли — объект недополучил финансирование. После того как труженики из Китая покинули белорусскую землю, предприятие занялось поиском организаций, которые смогли бы довести добрушский проект до производственного старта. Еще необходимо поставить оборудование и сделать пусконаладку на основном и вспомогательных производствах.

С партнерами, среди которых белорусские и иностранные компании, уже есть договоренности о сотрудничестве. Но нужны дополнительные средства. Речь идет о 80 миллионах долларов. Если в ближайшее время их найдут, ввод комплекса в эксплуатацию можно планировать к концу следующего года.

Директор Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» Ромас Радевич рассказал, что пока решается денежный вопрос, комплекс задействован в режиме сохранения, занято около сотни специалистов. Для работников построены два комфортных общежития. Одно уже заселено.

А пока новое предприятие на паузе, своей скромной жизнью живет старая бумажная фабрика. У «Героя труда» уже не те обороты, которые были в семидесятых, когда в добрушской тетрадке писал каждый седьмой советский школьник. На данный момент выпуск товаров народного потребления составляет десятую часть ассортимента.

Основное направление — бумага производ­ственно-технического назначения. На нее в последнее время снизились цены. Связано это с перенасыщением рынка: предложение увеличилось, спрос остался на преж­нем уровне. В России после модернизации запустили специализированные предприятия. Бумагой заполнены европейские страны.


После запуска комплекса ситуация должна измениться. К примеру, для тетрадочных обложек уже не придется закупать материал, что заметно влияет на стоимость товара. Изменится цена офсетной бумаги.

А основным направлением, на которое возлагаются большие надежды, станет выпуск мелованного и немелованного картона. В год планируется изготавливать 200 тысяч тонн продукции.

 
 
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Нужны дополнительные деньги. Речь идет о 80 миллионах долларов.
 
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