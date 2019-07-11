12 июля православные отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Источник материала: Полымя





Вспоминаем их жизнь, труды и подвиги. Каким Божественным огнём горели они. Слова их проповеди обращали ко Христу тысячи людей, обошли огромные пространства. Творили чудеса. Их гнали, их мучили, а они радовались и свидетельствовали о Христе, за Которого оба приняли мученическую кончину. Откуда такая сила духа, веры? Ведь вспоминаем, апостол Пётр был горячий, пламенный, но и слабый, малодушный. Ведь это он трижды отрёкся от Христа, когда Господа схватили Его враги.

А апостол Павел? Ведь это он был при убиении апостола Стефана, ведь это он сам гнал, преследовал, разыскивал христиан, был врагом Христа и христиан.

Как же могло случиться, что апостолы Пётр и Павел так изменились? Это сила благодати Божией. Мы часто надеемся на себя, на свои силы, на силы человеческие и забываем всемогущую силу благодати Божией. Память же об этой силе всегда даёт надежду и ободряет, что сила Божия может сделать с нами то же, что сделала с апостолами Петром и Павлом: из отступников и гонителей христиан – верных исповедников и служителей Христовых.

Будем же к этому сами стремиться и молиться Богу обо всём нашем народе.

Анатолий ШЕЛЕСТ,

настоятель Свято-Воскресенского храма агр. Луки,

протоиерей