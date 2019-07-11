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12 июля православные отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

12.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

12 июля православные отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Вспоминаем их жизнь, труды и подвиги. Каким Божественным огнём горели они. Слова их проповеди обращали ко Христу тысячи людей, обошли огромные пространства. Творили чудеса. Их гнали, их мучили, а они радовались и свидетельствовали о Христе, за Которого оба приняли мученическую кончину. Откуда такая сила духа, веры? Ведь вспоминаем, апостол Пётр был горячий, пламенный, но и слабый, малодушный. Ведь это он трижды отрёкся от Христа, когда Господа схватили Его враги.

А апостол Павел? Ведь это он был при убиении апостола Стефана, ведь это он сам гнал, преследовал, разыскивал христиан, был врагом Христа и христиан.

Как же могло случиться, что апостолы Пётр и Павел так изменились? Это сила благодати Божией. Мы часто надеемся на себя, на свои силы, на силы человеческие и забываем всемогущую силу благодати Божией. Память же об этой силе всегда даёт надежду и ободряет, что сила Божия может сделать с нами то же, что сделала с апостолами Петром и Павлом: из отступников и гонителей христиан – верных исповедников и служителей Христовых.

Будем же к этому сами стремиться и молиться Богу обо всём нашем народе.

Анатолий ШЕЛЕСТ,
настоятель Свято-Воскресенского храма агр. Луки,
протоиерей

 
 
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Вспоминаем их жизнь, труды и подвиги. Каким Божественным огнём горели они. Слова их проповеди обращали ко Христу тысячи людей, обошли
 
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