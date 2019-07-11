В Молодечно на футбольной площадке внезапно умер 16-летний подросток

Источник материала: Tut.by

В Молодечно 10 июля вечером на футбольной площадке завода металлоконструкций произошла трагедия. Во время игры в футбол умер 16-летний гимназист.



Фото: Reuters

10 июля в 20.30 вечера 16-летний подросток из Молодечно вместе с друзьями пошел играть в футбол на площадку около завода металлоконструкций. Как рассказывают его друзья, которые не были очевидцами произошедшего, но говорили с теми, кто был в трагический момент рядом, все произошло в 21.50. Парню стало плохо прямо на футбольной площадке.

— Как мне рассказали, он просто упал, вызвали скорую, — говорит еще один из его друзей. — Говорят, что остановка сердца, подростковая смерть.

Парню было 16 лет, он окончил 9 класс гимназии № 10 Молодечно.

— Он был очень позитивным и целеустремленным, верующим человеком, ходил в костел и был там министрантом (юноша, помогающий ксендзу во время богослужения. — Прим. TUT.BY). Очень любил футбол, всегда был спортивный и энергичный и очень хорошо учился.

Один из его друзей вспоминает, что примерно год-полтора назад парень готовился к соревнованиям по футболу, и у него тоже случился приступ.

Парня похоронят завтра, 13 июля. Поминальная служба пройдет в костеле святого Пио в Молодечно, сообщает группа вконтакте «Пілігрымка Маладзечна-Будслаў».

Молодечненский районный отдел Следственного комитете проводит проверку по факту смерти подростка, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Редакция выражает соболезнования родным и близким.