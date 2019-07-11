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С 2020 года стоимость шенгенской визы для белорусов увеличится до 80 евро

12.07.2019 14:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Со 2 февраля 2020 года стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Это следует из решения Совета Евросоюза об изменениях в Визовый кодекс, которое опубликовано 12 июля в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, к 2023 году размер визового сбора может быть снова пересмотрен, в Совете ЕС считают, что это необходимо, чтобы покрывать расходы на оформление виз.

Из плюсов изменений

* заявку на визу можно будет подавать «до 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки»;

* можно будет заполнять заявку в электронном виде;

* прописано, какое государство-член должно рассматривать заявку, если в поездке несколько стран;

* вводится согласованный подход по выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей выдачи виз. Им можно будет претендовать на визы от 1 до 5 лет, пишут Naviny.by.

Шансы на снижение стоимости визы у Беларуси есть только в случае подписания с ЕС соглашения об упрощении визового режима. Тогда платить нужно будет 35 евро. На сегодня именно столько платят граждане России, Армении и Азербайджана, и этот сбор не вырастет.

Переговоры по этому вопросу между Минском и Брюсселем идут уже пять лет. Это повод для пессимизма. Однако, недавно и белорусская сторона (министр иностранных дел Владимир Макей) и Евросоюза (глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин) заявили, что процесс практически завершен. По словам Викторин, противоречий нет, текст согласован. Не совсем понятно, подпишут ли Беларусь и ЕС документ до увеличения стоимости виз, однако, Макей пообещал, что «мы обязательно успеем».

 
Теги: Минск
 
 
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Со 2 февраля 2020 года стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Это следует из решения Совета Евросоюза об изменениях в Визовый кодекс, которое...
 
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