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Журналист БЕЛТА награжден медалью за вклад в развитие Евразийского экономического союза

12.07.2019 15:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Собственный корреспондент Белорусского телеграфного агентства Эдуард Пивовар удостоен медали "За вклад в развитие Евразийского экономического союза". Церемония награждения состоялась сегодня в Евразийской экономической комиссии.

Вручая медаль, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил активность БЕЛТА в освещении процессов евразийской интеграции. Он выразил уверенность, что и в дальнейшем агентство в своих публикациях будет уделять значительное внимание как достижениям ЕАЭС, так и проблемам, стоящим перед союзом.

Медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" была учреждена к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС. Решение Высшего евразийского совета о награждении медалью подписано президентами пяти государств - членов ЕАЭС.-0-

 
 
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12 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Собственный корреспондент Белорусского телеграфного агентства Эдуард Пивовар удостоен медали "За вклад в развитие Евразийского...
 
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