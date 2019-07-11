В Минске за обман туристов задержали 26-летнего бизнесмена. Идет поиск пострадавших

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала в Минске 26-летнего бизнесмена, который брал деньги за туристические услуги и пропадал. Идет розыск возможных пострадавших. Об этом сообщает ГУВД.

По данным милиции, около месяца назад минчанин решил заработать и открыл бизнес в сфере туристических услуг. Схема была простая: он заключал договоры и брал предоплату, но потом бесследно исчезал. Тем, кто все же смог связаться с парнем, он пояснял, что находится в командировке.

«Установлено, фигурант действительно ездил в командировки, но только по личным нуждам и за деньги обратившихся к нему клиентов», — рассказали в Партизанском РУВД.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

По данным милиции, за это время он смог заработать на людях более 2000 рублей. Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (029) 356-02-50 или 102.

Материалы проверки по данному факту уже направили в Следственный комитет. Действия мужчины могут квалифицировать по статье о мошенничестве. За такое грозит наказание от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.