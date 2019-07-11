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Ущерб более миллиона рублей нанес могилевскому мясокомбинату сотрудник. Ему дали три года

12.07.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виновным в превышении служебных полномочий признали должностное лицо Могилевского мясокомбината, сообщает Верховный суд. Более 5 лет назад он организовывал отгрузку продукции фирме-должнику без предоплаты и нанес этим ущерб предприятию в размере почти 1,17 млн рублей.

Суд решил, что обвиняемый Б. с октября 2013 года по март 2014 года, являясь должностным лицом могилевского мясокомбината, знал о дебиторской задолженности брянского ООО «Форам» — и тем не менее он организовал отгрузку продукции фирме.

Это повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в причинении мясокомбинату ущерба в особо крупном размере, уточнили в суде. Обвиняемого Б. признали виновным и приговорили к 3 годам колонии усиленного режима с конфискацией и лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Получателем была российская фирма-производитель и переработчик мяса - ООО «Форам».
 
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