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Ущерб более миллиона рублей нанес могилевскому мясокомбинату сотрудник. Ему дали три года
12.07.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виновным в превышении служебных полномочий признали должностное лицо Могилевского мясокомбината,
Суд решил, что обвиняемый Б. с октября 2013 года по март 2014 года, являясь должностным лицом могилевского мясокомбината, знал о дебиторской задолженности брянского ООО «Форам» — и тем не менее он организовал отгрузку продукции фирме.
Это повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в причинении мясокомбинату ущерба в особо крупном размере, уточнили в суде. Обвиняемого Б. признали виновным и приговорили к 3 годам колонии усиленного режима с конфискацией и лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Получателем была российская фирма-производитель и переработчик мяса - ООО «Форам».
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