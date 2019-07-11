Эксперты установили, что убитого в Полоцке мужчину закопали заживо

Источник материала: Tut.by

Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины, убитого в Полоцке в апреле, наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо, сообщает СК.



Фото: УВД

Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего местного жителя.

Нашли, с кем общался погибший накануне смерти. По предварительной информации, убийство совершили знакомые мужчины во время совместной пьянки. Компания из четырех парней распивала спиртное дома у потерпевшего. В ходе возникшей ссоры гости причинили хозяину телесные повреждения. Чтобы скрыть преступление, тело закопали во дворе дома.

Двоих подозреваемых — им 16 и 17 лет — задержали в Полоцке. Третьему парню — 20 лет, его милиция нашла в подмосковном городе Истра. Решается вопрос об экстрадиции.

Расследование уголовного дела за убийство при отягчающих обстоятельствах продолжается.