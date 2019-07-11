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Эксперты установили, что убитого в Полоцке мужчину закопали заживо
12.07.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины, убитого в Полоцке в апреле, наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо,
Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего местного жителя.
Нашли, с кем общался погибший накануне смерти. По предварительной информации, убийство совершили знакомые мужчины во время совместной пьянки. Компания из четырех парней распивала спиртное дома у потерпевшего. В ходе возникшей ссоры гости причинили хозяину телесные повреждения. Чтобы скрыть преступление, тело закопали во дворе дома.
Двоих подозреваемых — им 16 и 17 лет — задержали в Полоцке. Третьему парню — 20 лет, его милиция нашла в подмосковном городе Истра. Решается вопрос об экстрадиции.
Расследование уголовного дела за убийство при отягчающих обстоятельствах продолжается.
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Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины, убитого в Полоцке в апреле, наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом.
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