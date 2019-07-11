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Стартовала вступительная кампания в белорусские вузы

12.07.2019 16:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вступительная кампания проходит спокойно, заявил министр образования Игорь Карпенко.

Подать документы на бюджетную форму обучения можно до 17 июля.

Прием документов для обучения на платной основе без сдачи вступительных экзаменов непосредственно в вузах будет проводиться с 12 июля по 4 августа. При этом в силовые вузы документы для платного обучения будут приниматься с 12 по 31 июля, в творческие — с 12 июля по 2 августа.

С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, сказано в «Календаре выпускника» на сайте Министерства образования.

Подача документов для заочников на сельскохозяйственное направление начнется 15 ноября и завершится 5 декабря.

Вступительная кампания в Беларуси проходит спокойно и уверенно, считает министр образования Игорь Карпенко. Министр напомнил, что в Беларуси выстраивается новая система госзаказа кадров, которая ориентирована в первую очередь на потребности экономики и ее перспективы: сокращен набор на экономические и юридические специальности, увеличен — на технические и технологические, медицинские и IT, передает БелТА.

Всего в 2019 году белорусские вузы намерены зачислить 54,7 тыс. человек, а на платное вузы примут 28,2 тыс. человек. В этом году был увеличен набор на медицинские, специальности IT, физкультуры и спорта. Прием документов будут вести 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 — частной.

 
 
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Вступительная кампания проходит спокойно, заявил министр образования Игорь Карпенко. Подать документы на бюджетную форму обучения можно до 17 июля.
 
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