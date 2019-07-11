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«Видел молнию сквозь вентиляцию». В Борисове в частных домах из-за грозы сгорела техника

12.07.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю неделю Борисов лихорадит: солнце сменяется дождем, дождь — иногда градом и часто грозой. В начале июля борисовчане по полной ощутили на себе ярость природы: во время грозы сгорели многие электроприборы у жителей улицы 10 лет БССР, сообщает местное издание Ex-Press.by.

В доме Игоря сгорели два телевизора, оба телефона, две приставки от ZALA и водонагревательный котел.

— Было такое ощущение, как будто все молнии бьют именно в мой двор, — делится владелец частного дома. — Я зашел в уборную и видел, как через вентиляцию мелькает молния. Котел заискрил, и тут стало действительно страшно. Были мысли о том, что лишь бы не случился пожар. В итоге все обошлось, но пострадала техника.


Матрица телевизора попросту расплавилась и «поплыла».

Сейчас все, что пострадало во время грозы, сложено на одном столе.

После грозы Игорь обратился в страховую компанию, однако там согласились оплатить только частичный ремонт водонагревательного котла.

— Сказали, что страховка покрывает только ремонт котла, и то частично. Та, что есть, не подходит под этот случай и не покрывает ущерб, — рассказывает Игорь.

Сейчас Игорь уже поменял обе телеприставки, показал телемастеру оба телевизора. И ждет окончания ремонта котла.

— Телемастер сказал, что в одном из телевизоров был такой скачок напряжения, что поплыла матрица, он сломан безвозвратно. Второй еще попытаются отремонтировать. Ремонт котла уже потянул 400 рублей, сгоревшие домашние телефоны — мелочи по сравнению с этим, — говорит борисовчанин.


Приставки Игорю «Белтелеком» поменял бесплатно.

Во второй половине дома, где живут родственники Игоря, расплавилась коробка блока предохранителей. Теперь там ждут электриков для ее замены.


Расплавленная крышка предохранителей от счетчика.

Кто виноват в перепадах напряжения во время грозы? Можно ли Игорю и его семье рассчитывать на возмещение ущерба от городских служб? И куда горожане могут обращаться в таких ситуациях?

— Гроза относится к явлениям стихийного характера и непреодолимой силы. Соответственно, «виноватых» в перепадах напряжения, возникающих в электросетях в результате попадания молнии, нет, — поясняет юрист Олег Мацкевич.

Согласно нормам гражданского законодательства, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Для того чтобы минимизировать последствия, имущество следует страховать. Кроме этого, важно использовать громоотводы, стабилизаторы напряжения и научиться правилам поведения во время грозы. Простейшее из них гласит: отключайте электроприборы из сети.

 
 
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