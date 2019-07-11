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Житель агрогородка Красное нашел в поле гранату и принес домой. Пришлось ехать саперам
12.07.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 12 июля житель агрогородка Красное (Гомельский район) нашел в поле предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. И не долго думая принес домой — позже пришлось ехать саперам,
Мужчина взял гранату в руки, принес домой и положил в почтовый ящик. А потом пошел к участковому инспектору, который обслуживает агрогородок, и рассказал о находке.
Информацию немедленно передали в оперативно-дежурную службу. На место выехала саперно-пиротехническая группа из войсковой части 5525, пока место охранял ближайший наряд ГАИ.
«Сотрудники группы обследовали предмет и установили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили», — рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
Людям напоминают: в случае если вы нашли взрывоопасный предмет, нельзя прикасаться к нему, а тем более перемещать и пытаться обезвредить. Нужно отойти на безопасное расстояние, скрыться за естественной преградой и сразу же позвонить в милицию по номеру 102.
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Это оказалась граната Ф-1 времен Второй мировой войны.
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