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«За деньгами не гонюсь» Парни, которые идут в пед, рассказали, почему хотят быть учителями

12.07.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, в педагогические университеты в основном идут один девчонки. Журналисты TUT.BY решили проверить это утверждение, и 12 июля, в первый день подачи документов, отправились в БГПУ им. Максима Танка. Абитуриентов-мальчишек действительно оказалось немного, но все-таки мы их встретили. А встретив, расспросили, почему они хотят быть учителями.

Александр: «Мне с детьми легко, а за деньгами я не гонюсь»

Александр Горох из Столбцов. В этом году парень закончил педагогический класс. Хочет быть учителем химии и биологии.


— Классе в 9-м я определился, что хочу связать жизнь с химией и биологией, а потом, стал думать над будущей профессией, — рассказывает Саша. — Сразу меня метало: то мед, то химфак БГУ, но в 11 классе я пришел к тому, что пед и только пед.

У Саши в семье четыре учителя — мама, две бабушки и тетя. Подавать документы он приехал с мамой Натальей Геннадьевной. В свое время она тоже училась в БГПУ. Идею сына пойти в этот же вуз поддержала обеими руками. Сама она свою профессию очень любит.

— Он закончил школу с золотой медалью, аттестат 9,9, — говорит мама. — ЦТ сдал нормально. Если бы мы взяли направление, он бы спокойно прошел в мед. Возможно, Саша бы состоялся как хороший врач, но я посоветовала ему идти в пед. Мне кажется, у него есть для этого все качества. Он хороший организатор, легко ладит с детьми. А еще сын у нас человек сцены. У него была мечта пойти в театральное. Я ему сказала: у доски — это почти та же сцена.

— То, что в школах мало мужчин, — плохо, — делится мнением Саша. — В итоге ученики-мальчишки получают только женское воспитание, а детям нужна строгость и крепкое мужское плечо рядом.

— Размышлял, почему парни не идут в пед?

— Профессия слабо оплачивается, а мужчины должны думать, как обеспечить семью, — отвечает абитуриент. — Да и найти общий язык с детьми парням обычно сложнее. Но у меня с этим проблем нет, а за деньгами я не гонюсь.

— Совсем не важна будущая зарплата?

— Я хочу, чтобы профессия доставляла мне удовольствие, и тогда работать я буду с радостью, — отвечает абитуриент. — А если в моих установках что-то изменится, всегда есть вариант уволиться и переучиться. В конце-концов, можно зарегистрироваться как репетир. Думаю, при желании учитель может достойно зарабатывать.

Дмитрий: «Верстал сайты на фрилансе, это давало неплохие деньги, но не приносило удовольствие»

Дмитрий Щая-Зубров из Минска. Молодой человек хочет быть учителем физики и информатики. Аттестат у парня 8,5, ЦТ по русскому и математике сдал на 60 баллов.


По мнению Димы, нашим школам не хватает уроков, которые бы приближали человека к жизненным реальностям. Например, чтобы детям объясняли, как застраховать машину или как действовать в случае ДТП. А еще он считает, что нужно больше практической психологии. «Нужно, чтобы детям объясняли как взаимодействовать с другими людьми, — говорит молодой человек. — Учили расставлять приоритеты».

— Тестирование по физике я пропустил: мама попала в больницу, и мне нужно было быть рядом с ней, — рассказывает молодой человек. — Но я закончил педкласс, поэтому буду поступать без тестирования, как выпускник педкласса. Правда, отрабатывать после этого придется не два года, а пять лет.

— Как думаете, человек, который набрал 60 баллов на ЦТ, сможет потом учить детей?

— Гимназию я закончил два года назад, потом два года работал и что-то подзабыл, поэтому такой результат. Когда сдавал ЦТ сразу после выпуска, результаты были лучше, — продолжает собеседник. — Тогда я поступил на факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, но университет пришлось бросить. У меня нет отца. Нужно было содержать маму и 5-летнего брата, и я пошел работать. Был пиццером, фотографом, менеджером. Сейчас материальный достаток в семье есть, мы получили наследство, и я решил заняться делом, которое бы приносило пользу людям. Хочется ощущать осмысленность своей работы.

— В чем эта осмысленность?

— В том, чтобы нести знания подрастающему поколению. Я, например, верстал сайты на фрилансе, это давало неплохие деньги, но не приносило удовольствия. Со школы хорошо помню классное чувство, когда делаешь, что-то для общего блага. В других работах такого ощущения я не встречал. Мне захотелось его повторить, поэтому я иду в пед.

— На какую зарплату ты готов работать?

— Моя учительница биологии говорит, что получает 1100 рублей, — отвечает Дима. — Можно еще, например, заниматься репетиторством и подзарабатывать.

— Как мама отнеслась к идее с педагогическим?

— Она переживает, говорит: «Как ты будешь?» Но практика показывает, если делать упор на свои внутренние намерения, тогда и деньги будут, и все остальное.

Эдуард: «Сейчас в школу приходит много молодых специалистов, которые ненавидят эту работу»

Эдуард Казак из Ляховичей набрал в эту вступительную кампанию 307 баллов. Молодой человек хочет быть учителем химии и биологии.


— Учитель — это чудесная профессия, — не скрывает эмоций абитуриент. — В этой профессии ты всегда развиваешься: учишь детей и сам учишься. Сейчас в школу приходит много молодых специалистов, которые ненавидят эту работу, считают ее в тягость. В итоге они срываются на детях. Соответственно, рушится вся система образования, и ученики не получают нужных знаний. Своим примером я хочу это изменить.

— Как?

— Хочу, чтобы детям на уроках было интересно. У меня есть личный пример — мой учитель по химии. Он очень харизматичный. Мы с ним ездили по всей республике на конкурсы и конференции.

Андрей: «Идею поступать в педагогический предложила мама, мне понравилось»

Андрей Кравченко из Червеня хочет быть учителем математики и информатики. ЦТ по каждому предмету сдал в районе 50 баллов. Говорит, мог бы и лучше.


— Надеюсь, для поступления хватит, — рассуждает молодой человек. — Все-таки на учителей идет мало детей, особенно парней.

Изначально Андрей собирался подавать документы в Университет гражданской защиты МЧС. Баллов ему бы хватило, но подвело здоровье. Педагогику рассматривал как запасной вариант.

— Идею с педагогическим предложила мама, мне понравилось, — рассказывает он. — Многие не идут в учителя, потому что боятся общаться с детьми, а мне это нравится. Я, например, провожу много времени с младшим братом и сестрой и при этом не чувствую усталости.

— Баллы у вас невысокие, сможете потом учить детей?

— А почему нет? — вопросом на вопрос отвечает молодой человек.

— На уроках у него по этим предметам «семерки» и «восьмерки». А это хороший балл, который сын отработал, — слово за мамой Андрея Татьяной Михайловной. — В 11 классе к репетиторам он не ходил, на ЦТ шел с базой, которую дала школа. А баллы невысокие не потому что он не знает. Все же на тестах стоит учитывать и психологический фактор: человек мог разволноваться и не туда поставить галочку.

У всех молодых специалистов, говорит Татьяна Михайловна, зарплата в Беларуси не высокая. А стереотип, что педагоги получают мало, не совсем правильный. Как пример она приводит знакомую учительницу, которая зарабатывает раза в три больше, чем она — человек, работающий в торговле.

— Андрей, а вас не смущает, что в пед идут в основном все девчонки?

— У нас в школе всего четыре учителя-мужчины. В женском коллективе они чувствуют себя неплохо, — шутит молодой человек. — А вообще, в этом году в БГПУ точно поступает пару знакомых ребят, поэтому парень я тут точно буду не один.

Сергей: «Может быть, до директора школы дорасту или дальше пойду»

Сергей Куней уже работает в музыкальной школе в Вороновском районе. Четыре года назад закончил музыкальное училище, тогда же и собирался получить вышку, но не сложилось А дальше планы на образование изменила служба в резерве. Сейчас, когда с армией разобрался, решил пойти учиться дальше.


По словам Сергея, для поступления ему не нужно было писать ЦТ. Но в вузе его ждут внутренние экзамены

Молодой человек поступает на заочку, специальность — «Музыкальное искусство, ритмика и хореография».

— Хочу развиваться в своей профессии, — рассказывает Сергей. — Да и чтобы расти по карьерной лестнице, нужно высшее образование. Может быть, до директора школы дорасту или дальше пойду.

В школе, где работает Сергей, мужчин «можно сосчитать по пальцам на руке». Основная причина, предполагает абитуриент, невысокая оплата труда.

— Я, например, холостой. Мне проще. А когда появляется семья, становится напряжно, — говорит он.

— Но вы ведь все равно идете в пед.

— Я фанат своего дела, — объясняет Сергей. — А вообще, я пытаюсь выжать из своей специальности максимум. Например, за участие в конкурсах можно получать доплаты — и это стимулирует.

— А какую зарплату хотели бы?

— Хотя бы по «пятьсот», — улыбается абитуриент.

 
Теги: Минск
 
 
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Говорят, в педагогические университеты в основном идут один девчонки. Журналисты TUT.BY решили проверить это утверждение и 12 июля, в первый день подачи документов,...
 
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