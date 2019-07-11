Лайфхак для гомельчан: как за секунды узнать, когда в вашем доме пропадет и появится горячая вода

Источник материала: Tut.by

«Гомельэнерго» на платформе поисковой системы Yandex.by запустил виджет, который позволяет быстро узнать все о плановых отключениях горячей воды в Гомеле.

Как это работает?

Нужно зайти на портал Yandex.by и в строке поиска ввести «отключение горячей воды в Гомеле». Далее появится отдельная строка, где нужно ввести свой адрес — и вы мгновенно увидите период отсутствия горячей воды.





Виджет уже работает. Запустить его можно с любого гаджета.