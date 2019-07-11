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Лайфхак для гомельчан: как за секунды узнать, когда в вашем доме пропадет и появится горячая вода

12.07.2019 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Гомельэнерго» на платформе поисковой системы Yandex.by запустил виджет, который позволяет быстро узнать все о плановых отключениях горячей воды в Гомеле.

Как это работает?

Нужно зайти на портал Yandex.by и в строке поиска ввести «отключение горячей воды в Гомеле». Далее появится отдельная строка, где нужно ввести свой адрес — и вы мгновенно увидите период отсутствия горячей воды.


Виджет уже работает. Запустить его можно с любого гаджета.

 
Теги: Гомель
 
 
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