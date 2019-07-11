|
Лайфхак для гомельчан: как за секунды узнать, когда в вашем доме пропадет и появится горячая вода
12.07.2019 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Гомельэнерго» на платформе поисковой системы Yandex.by
Как это работает?
Нужно зайти на портал Yandex.by и в строке поиска ввести «отключение горячей воды в Гомеле». Далее появится отдельная строка, где нужно ввести свой адрес — и вы мгновенно увидите период отсутствия горячей воды.
Виджет уже работает. Запустить его можно с любого гаджета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давайте расскажем, как это работает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)