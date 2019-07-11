В деревне под Гомелем уничтожили 1,5 гектара дикорастущей конопли

Источник материала: Tut.by

В ходе мероприятий по недопущению посева и выращивания наркосодержащих культур сотрудники милиции 11 ноября в одной из деревень под Гомелем нашли участок с коноплей. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.





На поле возле деревни Романовичи Гомельского района нашли участок произрастания дикорастущей конопли площадью 1,5 гектара.

Для уничтожения наркосодержащего растения была привлечена сельскохозяйственная техника с ближайшего агропредприятия. Общий вес конопли составил 650 кг.





Граждан, которым стало известно о совершенном или готовящемся наркопреступлении, местах выращивания наркосодержащих культур, просят сообщать об этом в управление по наркоконтролю областного УВД по телефонам: 8 (0232) 704 217 и 102.

За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (без цели сбыта или изготовления наркотиков или психотропов) предусмотрена административная ответственность по статье 16.1 КоАП. За это грозит наказание от предупреждения до 20 базовых величин штрафа.

Если же такие действия совершаются ради того, чтобы сбыть или изготовить из них наркотики и психотропы, то наступает уже уголовная ответственность по ст. 328 УК, за что грозят внушительные сроки.