В Минске задержали инженера одной из диагностических станций: за 30 долларов «помогал» проходить ТО

Источник материала: Tut.by

За «быстрое» решение вопросов о прохождении техосмотра задержан ведущий инженер одной из диагностических станций столиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милицию поступили сведения, что один из инженеров помогает проходить техоосмотр — он выдавал положительное заключение о прохождении ТО за деньги.

«Правоохранители установили, что незаконную деятельность 39-летний ведущий инженер диагностических станций начал еще в 2018 году. Также установлено, что за каждую „проверку“ злоумышленник получал сумму в размере 30 долларов США», — рассказали в милиции.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных деяний. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.