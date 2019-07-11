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На дереве и в милицейском авто. В сети публикуют фото прокатных велосипедов в необычных местах

12.07.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дереве, на козырьке подъезда и в мусорке, — в последнюю неделю появилось немало фото и видео, на которых — припаркованные велосипеды первого городского шеринга «Колобайк». Одни смотрят на это и ругают минчан за безалаберность и глупые шутки, другие уверены, что это пиаркомпания и посмеиваются.


Фото: Facebook Андрей Гусаров

В конце июня в Минске запустился сервис проката велосипедов без станций. Велосипед можно взять в аренду, поездить на нем, а потом оставить в любом месте города. Вскоре после запуска пользователи активно жаловались на проблемы с работой приложения для аренды таких велосипедов.

Теперь — новое веяние. Минчане публикуют снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах: на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле.

Активно публикует такие фото в том числе специалист по маркетингу Андрей Гусаров, который помогает продвигать сервис «Колобайк» в Минске. Этот факт, как и перепосты от известных блогеров, породили подозрения, что все эти фото — часть пиар-кампании.

Однако директор компании «Колобайк» Вадим Осипчик уверяет, что это не пиар.

— Молодежь играется, но не хотелось бы, чтобы это превратилось в нездоровую забаву. Пока фактов вандализма в виде выведения велосипедов из строя не было, — говорит Осипчик.

Есть видео из подъезда — велосипеды там припарковали прямо в подъезде. Автор видео расскзала TUT.BY, что сняла его в доме № 88 на улице Каменногорской.

Вадим Осипчик объясняет, что так оставлять технику нельзя.

— Мы знаем, что один велосипед вообще находится в квартире в Уручье — человек поставил его к себе на балкон. Мы обращаем внимание, что такие случаи квалифицируются как кража. Нельзя ограничивать доступ других пользователей к велосипедам. Пока в милицию с заявлениями не обращались, но чувствуем, что уже надо — набирается критическая масса.

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