От «ньюпирожков» до сбора подписей за СССР. Как развлекаются и что продают на «базаре» в Витебске

Источник материала: Tut.by

«Подходи, приценяйся, покупай, не стесняйся!» — под таким девизом живет «Город мастеров» на «Славянском базаре». Это, пожалуй, самый народный, самый любимый и самый доступный проект на витебском фестивале. Ему уже без малого 30 лет, но жителям и гостям города ни капельки не надоело толкаться в пестрой ярмарочной суматохе, прицениваться, торговаться, но в конце концов спускать на «базаре» все свои деньги. Жизнь на фестивальных улицах особенно оживает к выходным — а они обычно припадают как раз на середину «Славянки». TUT.BY узнал, что и почем нынче продают на «базаре», чем угощают и как развлекают народ.

Если вы хотите вживую пообщаться с артистами — то вам на фэст уличного искусства «На семи ветрах». Он объединяет музыкантов, танцоров, актеров, перформеров, кукольников, устроителей файер-шоу, поэтов и бардов. Здесь с утра и до позднего вечера каждый найдет, чем заняться. Причем бесплатно.

А вообще артисты и музыканты — звезды и самодеятельные исполнители — в Витебске в эти дни на каждом шагу. На то он и «Славянский базар».





























А если у вас с собой нет ни гроша, но хочется послушать классную музыку, например, J:MORS — идите на «Фестивальный пикник».

Подробнее, что и когда запланировано на этих площадках в уикенд, читайте тут .

От «ньюпирожков» до «рыбы-агонь»: впервые на «базаре» фестиваль стритфуда

На нынешнем «базаре» впервые так много фудкортов и палаток с уличной едой. Самое большое разнообразие стритфуда — на пешеходной улице Толстого. Здесь можно попробовать калининградские бургеры (штука — 10 рублей) и форшмак (5 рублей). Кафе из Владивостока готовит на пару корейские пирожки «пян-се» с разными начинками (от 5 до 8 рублей). Литовцы угощают своими национальными блюдами: тут вам и блины «жепайчу» (5 рублей), и картофельные колбаски «ведарай» (6 рублей), и цеппелины (7 рублей).





















Ребята из палатки «Рыба Агонь» из Калининграда готовят на гриле из лангустинов, корюшки, скумбрии (от 8 до 12 рублей). Дороговато, но все, кто пробовал, восхищаются: «А рыбка тут и правда — „агонь“!».

Из Вильнюса в Витебск приехали «ньюпирожки» (от 2 до 4 рублей). Почему с приставкой «нью», мы так и не узнали, но пирожки вкусные, с традиционной (типа ветчины, капусты, грибов) и необычной начинкой (например, с тройным сыром или бананом и корицей).

Фестиваль уличной еды Hot Street на улице Толстого продлится до 15 июля. Так что угоститься «пян-се», «жепайчу» и другой экзотикой от гостей фестиваля еще успеете. Найти это «вкусное» место на базаре легко — по огромной гитаре рядом с Пушкинским мостом, которую привезли литовцы.

«Город мастеров»: от котиков-зайчиков и ложек до сруба бани

За подарками, милыми безделушками, а также эмоциями и общением, как обычно, отправляйтесь в Задвинье — на улицу Чайковского, а также на пешеходные улицы Пушкина, Суворова, Толстого, на площадку возле концертного зала «Витебск».

В этом году организаторы анонсировали, что любимая всеми ярмарка народных ремесел «Город мастеров» соберет около 400 умельцев из разных стран. Причем на нее ограничат доступ торговцам, которые не являются мастерами и ремесленниками — то есть тем, кто продает китайский ширпотреб.

























На ярмарке в Задвинье, где по традиции разворачиваются самые длинные ремесленные ряды, чего только нет: котики с зайчиками из самых разных материалов (как же без них!), обереги-домовики, куклы, украшения, картины, сумки, посуда, одежда и т.д.

Есть, оказывается, и товары, которые продают на «базаре» годами! Так, в 2017-м на «Задзвінскім кірмашы» предлагали сруб бани — за 5,8 тысячи рублей. Покупатель не нашелся, и сруб (правда, уже не с деревянными, а с пластиковыми окнами) — снова на фестивале. И уже поднялся в цене: теперь его отдают за 7 150 рублей, пишет «Витебский курьер». Продавец разрешает зайти внутрь баньки. И желающих много — там не протолкнуться!

У ремесленников — одна молитва: только бы не было дождей в выходные. Непогода и так на неделе поразгоняла покупателей, поэтому выручкой могут похвастаться далеко не все.

Возле амфитеатра под гармошку собирали подписи за восстановление СССР

На «Славянке» можно встретить самую разную публику — тут уже давно никто никого не шокирует ни внешним видом, ни своими перформансами. Но вот группа мужчин с флагами, которая стояла в центре города, напротив Летнего амфитеатра, накануне открытия «базара», все же удивила видавший виды фестивальный Витебск.



Мужчины держали флаги и исполняли под гармонь песни военных лет. Рядом группа их поддержки собирала подписи за восстановление СССР. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

По сути, это был пикет. Четверо мужчин держали государственные флаги Беларуси, России, с георгиевскими полосами, а также копию одного из знамен времен Великой Отечественной. Они пели под гармошку «Катюшу» и другие песни военных лет. Рядом женщина, к одежде которой приколот значок движения «НОД» («Национально-освободительное движение»), собирала подписи — под обращением к Владимиру Путину с просьбой восстановить СССР.

«Мы, граждане бывших республик СССР, выступаем с требованием отмены незаконного решения о ликвидации СССР. Необходимо поставить вопрос о возвращении к границам 1991 года, закрепленных международным сообществом по итогам Второй мировой войны», — говорилось в обращении к Путину.

Здесь же прохожим бесплатно раздавали газету «Национальный курс «За суверенитет».

C пикетчиками общался заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин, сообщает «Віцебская вясна». Милиция к группе с флагами не подходила и никого из ее участников не задерживала. Однако, судя по всему, пикет запретили, так как на следующий день, 11 июля, сборщиков подписей за «возвращение СССР» в центре Витебска уже не было.

А к глобусу из искусственной травы с надписью «Витебск» — постоянная очередь из желающих сделать фото на память о фестивальном городе.



