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В Беларуси наметился дефицит с лекарством для анестезии. Минздрав обещает поставку на следующей неделе

12.07.2019 18:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские учреждения здравоохранения получили письмо, в котором говорится о проблемах с поставкой в страну популярного препарата для анестезии. В Минздраве тем временем отмечают, что запасов хватит на месяц. Новая поставка будет уже на следующей неделе.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В редакцию TUT.BY переслали копию письма предприятия «Белфармация», которое было направлено в больницы. В нем идет речь о том, что на аптечном складе предприятия отсутствует иностранное лекарство для анестезии «Пропофол Каби» производства Fresenius Kabi Austria GmbH. Этот препарат часто используют при небольших и краткосрочных хирургических вмешательствах, для вводного наркоза или, например, во время колоноскопий.

«До настоящего времени поставщиком не представлен контракт и спецификация для подписания на поставку указанных лекарственных средств. По состоянию на 08.07.2019 года информация об ориентировочных сроках поставки в адрес нашего предприятия поставщиком не представлена», — говорится в сообщении.

В письме медиков «просят скорректировать проведение экстренных операций и внести изменения в график плановых операций».

Пресс-служба Минздрава пояснила, что в организациях здравоохранения и на аптечном складе есть запасы препарата ориентировочно на месяц.

— По информации поставщика, «Пропофол» будет отгружен в адрес «Белфармации» 18 июля и в третей декаде месяца поступит в организации здравоохранения в достаточном количестве. Отмена операций не понадобится, — пояснили в ведомстве.

Письмо, которое «Белфармация» разослала по больницам, отозвали.

 
 
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В Беларуси возникли вопросы с количеством на аптечном складе иностранного лекарства для анестезий «Пропофол Каби». Со своей стороны в Минздраве отмечают, что...
 
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