Защита планов развития предприятий требует скрупулезной работы местных властей - Мясникович

Источник материала: БелТА

Михаил Мясникович во время встречи с активом Заводского района

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита планов перспективного развития предприятий должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Заводской район Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Спикер посетил промышленные предприятия Заводского района Минска, ознакомился, в частности, с финансово-экономической деятельностью Минского подшипникового завода и Завода сборных железобетонных конструкций. "Отвечая на вопрос о развитии промышленного комплекса, председатель Совета Республики акцентировал внимание на том, что все предприятия должны иметь свои планы перспективного развития. Это требование главы государства. И защита этих планов должна быть не формальной, а весьма скрупулезной работой - для районных и городских властей. Тогда можно будет обнаружить узкие места, помочь их преодолеть. И в этом, безусловно, должны быть заинтересованы местные администрации", - подчеркнул он.

Кроме того, Михаил Мясникович затронул вопросы строительной отрасли. Он отметил, что белорусские строители востребованы и в стране, и за рубежом, что говорит о высоком уровне конкурентоспособности. Успехи некоторых строительных организаций, по мнению спикера, связаны с тем, что они имеют тесные контакты с белорусскими вузами, которые выпускают специалистов для отрасли. "Уже на этой стадии они начинают отбирать себе лучших, а затем повышают их квалификацию на собственных учебных комбинатах. В этом отношении очень хорошие отзывы о строительном колледже - бывшем архитектурно-строительном техникуме, это замечательно", - сказал руководитель верхней палаты белорусского парламента.

На подшипниковом заводе спикера проинформировали о работе кольцераскатного комплекса, который представляет собой автоматизированную линию по изготовлению заготовок колец различного диаметра. Особое внимание председатель Совета Республики уделил вопросам развития и диверсификации экспорта. Генеральный директор предприятия Николай Антипов рассказал о поставках на внешние рынки, в том числе о новых контрактах по экспорту в Индию. Речь также шла об эффективном использовании производственных площадей. Михаил Мясникович обратил внимание на необходимость их оптимизации, проработки инновационных проектов, которые можно было бы здесь реализовать.

Во время посещения Завода сборных железобетонных конструкций председателя Совета Республики ознакомили c деятельностью ОАО "Минскпромстрой". В числе крупных проектов, в которых принимает участие компания, - строительство Петриковского горно-обогатительного комбината, завода по производству металлического листа и белой жести в Миорах, модернизация аэровокзального комплекса в Национальном аэропорту Минск. Предприятие также участвует в крупном проекте, который реализует российская компания "Тулачермет-сталь". Кроме того, состоялось посещение еще одного предприятия компании "Минскпромстрой" - ЧСУП "Алютерм", которое занимается изготовлением и монтажом алюминиевых и ПВХ-конструкций, устройством кровель.

В этот же день Михаил Мясникович встретился с активом Администрации Заводского района. Рассмотрены вопросы развития промышленного комплекса района, строительства жилья, благоустройства. Затрагивались также проблемные вопросы в сфере здравоохранения. Ситуацию в целом в Минске председатель Совета Республики охарактеризовал как стабильную, не требующую принятия каких-либо специальных мер или усилий. Но есть вопросы, которые хотелось бы решать более успешно, обратил внимание спикер. Один из них - капитальный ремонт жилого фонда и благоустройство дворовых территорий. Обращаясь к руководству администрации района, Михаил Мясникович отметил необходимость иметь банк данных с соответствующей информацией, поскольку с этими вопросами человек сталкивается каждый день.

Михаил Мясникович напомнил, что сегодня практически весь жилой фонд столицы находится в частной собственности, и высказался за то, чтобы проводить работу с собственниками жилья в том направлении, чтобы они каким-то образом участвовали в капитальном ремонте. "Надо составлять долгосрочные программы ремонта жилого фонда и постепенно уходить от бюджетного финансирования. Нужен переходный период, в процессе которого будет уменьшаться доля бюджетного финансирования и увеличиваться доля средств граждан. Для этого должны быть соответствующие счета, большая разъяснительная работа, усилия органов местного самоуправления. Рано или поздно этим придется заниматься", - добавил он.

В администрации Заводского района Минска Михаил Мясникович провел прием граждан. Поднимались вопросы строительства общежитий для работников здравоохранения, а также жилья для работников Минского автомобильного завода. Одна из обратившихся попросила обустроить пешеходный тротуар вдоль улицы Павловского. Михаил Мясникович поручил сделать это к осени. Кроме того, обратившаяся попросила рассмотреть вопрос о строительстве велодорожки, соединяющей Сосны и Минск. Председатель Совета Республики поручил проработать этот вопрос.-0-