«Почему я не могу поставить палатку и разжечь костер?» Рыбаки обеспокоены изменениями в законе

Источник материала: Tut.by

С середины июня в стране унифицировали правила, где можно ставить палатки, разжигать костры на берегу рек и озер в особо охраняемых природных территориях: заказниках, нацпарках, заповедниках. Сейчас это разрешено делать только в определенных местах. Нововведение застало врасплох рыбаков, которые любили отдыхать на реке Припяти.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Раньше я мог приехать на рыбалку на Припять, поставить палатку, разжечь костер, сесть в свою лодку и поплыть ловить рыбу. Сейчас мне почти все это там нельзя делать, а лодка должна быть с мотором до 15 лошадиных сил. Почему? — недоумевает рыбак Максим из Минска.

Он рассказывает, что раньше не было ограничений по поводу мотора у лодки, он мог быть и 40, и 50 лошадиных сил. Сейчас же рыбакам такие лодки использовать запрещено. Можно только с моторами до 15 лошадиных сил. Более того, ставить палатки и разводить костры нужно в специально определенных местах, а они, по словам Максима, находятся далеко от тех мест, которые облюбовали рыбаки.

Оказывается, правила изменили с 14 июня 2019 года, когда вступил в силу закон «Об особо охраняемых природных территориях». И по нему требования по размещению на территории заказника «Средняя Припять», где рыбачат туристы, изменились. Сам по себе заказник находится на территории Пинского, Столинского, Житковичского и Лунинецкого районов. Он расположен вдоль Припяти от устья реки Ясельда до устья реки Ствиги.

Директор заказника Василий Мордухай рассказал, что изменения, которые вступили в силу, касаются не только реки Припяти, но и всей страны, и всех особо охраняемых природных территорий. При этом жечь костры здесь нельзя было и раньше. За такое штрафовали.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, объясняет, что до вступления закона в силу правила поведения в заказниках устанавливались специальными положениями. Их утверждало правительство. И эти правила во всех заказниках страны были разные.

— Доходило до того, что на территориях одинакового уровня, например, в заказниках, где-то нельзя было производить все рубки главного пользования, а где-то вообще не было никаких запретов на рубки леса. В новом законе запреты по особо охраняемым природным территориям унифицировали и в том числе прописали ограничение на установку палаток. При подготовке закона анализировали существующие режимы разных заказников, нацпарков и памятников природы.

По словам Андрея Кузьмича, в заказнике «Средняя Припять» запрета на установку палаток раньше действительно не было. Но в стране есть много заказников, где такой запрет существует давно и палатки можно ставить только в специально определенных местах.

— Закон разрабатывали депутаты Палаты представителей, его всесторонне обсуждали, выносили на общественные обсуждения, не один раз собирались с Минприроды, Национальной академией наук Беларуси и другими заинтересованными. Так как во многих заказниках в стране этот запрет был, норму сделали общей для всех. На момент разработки изменений в закон вопросов не возникло.

Специалист отмечает, что сейчас в заказниках можно ставить палатки в специально определенных местах, обозначенных информационными знаками. Где их пока нет, территорию должны выделить и обозначить райисполкомы.

— Исполком может таким местом определить хоть всю береговую полосу Припяти и разрешить там ставить палатки. Но это должно быть решение исполкома. Сейчас не везде эти специальные места определены, потому что закон месяц как вступил в силу. Исполкому нужно понять и изучить мнение людей, где есть спрос на эти стоянки. Также стоит посоветоваться с учеными, чтобы не выделить место там, где растут растения из Красной книги.

Всего в стране 99 заказников республиканского значения и 282 — местного.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте отметила, что пока нет задачи штрафовать тех, кто не там поставил палатку.

— Пока наша задача людей проинформировать о том, что изменилось законодательство, — отметила она.