Пришлось стрелять. Брестские пограничники задержали нарушителя из Казахстана

Источник материала: Tut.by

В ночь с 11 на 12 июля брестские пограничники были вынуждены дать предупредительный выстрел воздух, чтобы задержать гражданина Казахстана. Он пытался пересечь границу с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Неизвестный, как выяснилось позднее — гражданин Казахстана, перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. Пограничный наряд, который прибыл по сработке, обнаружил мужчину и потребовал остановиться.

«Вместо того чтобы подчиниться, он попытался скрыться. В результате пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель отказался от своих незаконных намерений», — рассказали в ГПК.

Гражданин Казахстана привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, мужчина будет привлечен к ответственности за невыполнение законных требований должностного лица.

Задержанному грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.