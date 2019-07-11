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Пришлось стрелять. Брестские пограничники задержали нарушителя из Казахстана
12.07.2019 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь с 11 на 12 июля брестские пограничники были вынуждены дать предупредительный выстрел воздух, чтобы задержать гражданина Казахстана. Он пытался пересечь границу с Польшей. Об этом
Неизвестный, как выяснилось позднее — гражданин Казахстана, перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. Пограничный наряд, который прибыл по сработке, обнаружил мужчину и потребовал остановиться.
«Вместо того чтобы подчиниться, он попытался скрыться. В результате пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель отказался от своих незаконных намерений», — рассказали в ГПК.
Гражданин Казахстана привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, мужчина будет привлечен к ответственности за невыполнение законных требований должностного лица.
Задержанному грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
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«Вместо того, чтобы подчиниться, он попытался скрыться. В результате пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель...
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