Пытался притвориться сумасшедшим - не помогло. Украинца, осужденного за коноплю, отправят на родину

Источник материала: Tut.by

Осужденный за выращивание конопли на Гомельщине украинец свой срок будет отбывать на родине.

В октябре 2017 года суд Калинковичского района Гомельской области приговорил 56-летнего гражданина Украины к лишению свободы на срок 8 лет 5 месяцев. Мужчину признали виновным в незаконном обороте наркотических средств. В настоящее время он отбывает наказание в условиях усиленного режима в шкловской ИК-17 и ожидает этапирования в Украину.

В Беларусь украинец приехал после смерти тети, которая оставила ему в наследство дом и приусадебный участок в одной из деревень Калинковичского района. Там он и занялся возделыванием конопли для себя и на продажу.

Летом 2017 года его задержали оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 136 кустов конопли были уничтожены, в ходе обыска обнаружили и изъяли более 100 граммов марихуаны. Агрария обвинили в незаконном выращивании запрещенных растений и хранении с целью сбыта наркотических средств.

Примечательно, что украинец пытался притвориться умалишенным, но психиатров провести не удалось, его признали вменяемым. Помимо обвинительного приговора, суд назначил ему лечение от наркозависимости.

Между Беларусью и Украиной заключен договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания по месту гражданства. На основании этого документа осужденный украинец обратился с ходатайством в Генеральную прокуратуру РБ, и оно было удовлетворено. Украина, в свою очередь, согласилась принять осужденного.

Для завершения процедуры нужно было привести приговор белорусского суда в соответствие с законодательством Украины. Что и было сделано недавно Бердичевским судом Житомирской области, который переквалифицировал статьи УК РБ в статьи УК Украины. Правда, на сроке осужденного украинца это решение не отразилось, сидеть ему по-прежнему до 18 ноября 2025 года.