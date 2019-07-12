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На озере в Косичах запретили купание детей и взрослых

13.07.2019 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водоем в Косичах временно закрыт для купания, а в Бресте ограничили купание детей на четырех пляжах. Таковы итоги повторных лабораторных исследований проб воды, проведенных специалистами Брестского зонального ЦГиЭ, сообщает «Вечерний Брест».

Ранее уже ограничивалось купание детей в зоне отдыха ООО «ПроВи» в деревне Косичи и на пляже «Восток». Однако новые пробы, отобранные 8 июля, оказались еще более неутешительными.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема пляжа „Центральный“ (правый и левый берег р. Мухавец), пляжа „Восток“ (р. Мухавец), пляжа „Красный двор“ и зоны отдыха ООО „ПроВи“ не соответствуют по микробиологическим показателям (индикаторный показатель: кишечная палочка Е. coli) требованиям СанПиН. В связи с чем, ограничено купание детей на вышеуказанных водоемах, а также приостановлено купание детей и взрослых в зоне отдыха ООО „ПроВи“ в районе д. Косичи», — сообщила «Вечерке» заведующий ОКГ Брестского зонального ЦГиЭ Валентина Гайкевич.

Специалисты центра гигиены предупреждают, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний. Мониторинг состояния акваторий в Бресте и окресте будет продолжаться.

 
Теги: Брест
 
 
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А в Бресте запретили купание детей на четырех пляжах.
 
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