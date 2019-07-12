Спасатели приглашают пинчан и гостей Пинска отметить День пожарной службы
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Источник материала:
Полесская правда
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Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь приглашают жителей и гостей Пинска принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожарной службы Республики Беларусь.
21 июля в городском парке культуры и отдыха:
12.00 — 12.15 — Торжественная часть.
12.15 — 13.00 — Показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона (ознакомление с пожарной аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением).
13.00 — Концертная программа, проведение детских конкурсных и развлекательных программ.
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