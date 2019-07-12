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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве

13.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве
Если Вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома (отдел занятости) по  адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб.18, контактные телефоны 32-22-87, 32-22-12, 31-60-45.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома оказывает гражданам следующие услуги:

  • информирование о наличии свободных рабочих мест (вакансий);
  • содействие в трудоустройстве на вакансии, предоставленные нанимателями, на постоянную работу и временные оплачиваемые общественные работы;
  • содействие в прохождении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных;
  • содействие в организации предпринимательской деятельности с оказанием финансовой поддержки в виде субсидии;
  • содействие в переселении безработных и членов их семей на новое место жительства и работы.

Все услуги, в том числе и профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, оказываются бесплатно.

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