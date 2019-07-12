80 евро за «шенген», внешняя политика, «Славянка», многодетные, Крым и смешной гол - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вам сегодня что-то снилось? Может, это был вещий сон ( или таких не бывает ?)? Так, погода в выходные не порадует, рассчитывать на тепло не приходится, будет так же — с дождями, грозами и температурой градусов эдак на 5 ниже климатической нормы . Синоптики говорят, что так холодно в середине лета у нас не было вот уже 20 лет. Чтобы не киснуть, играем в «Родные игры»: в этот раз выбираем между velcom | A1 или Нарочанским хлебом . Ну и, конечно, читаем TUT.BY — и вот что у нас было вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Скоро шенгенская виза подорожает до 80 евро (но белорусы все еще надеются на другую цену). Есть и положительные изменения: получить двухлетнюю визу станет проще. Давайте расскажем, кто сможет получить «шенген» бесплатно, как получить его сразу на 5 лет и что делать, если в выдаче визы отказали .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Встречайте очередной материал проекта «Четверть века» : в этот раз расскажем, как Лукашенко 25 лет менял внешнюю политику — строил и обрывал отношения страны с разными мировыми полюсами, сближался с союзниками и отдалялся от них. Помните его прекрасное: «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу»?





А двадцать лет назад президент создал первый в истории страны Совет по развитию предпринимательства . Из того, первого «созыва» спустя 20 лет в диалоге с властями участвует только один бизнесмен — а что стало с остальными и их бизнесами ?

. Из того, первого «созыва» спустя 20 лет в диалоге с властями участвует только один бизнесмен — ? Прямо сейчас же в Витебске в разгаре «Славянский базар» — и жизнь на фестивальных улицах особенно оживает к выходным, которые обычно выпадают как раз на середину «Славянки». Посмотрели, как живет фестивальный город, что и почем продают на «базаре», чем угощают и как развлекают народ. На «Славянке» можно встретить самую разную публику — тут уже давно никто никого не шокирует ни внешним видом, ни своими перформансами. Но вот, например, группа мужчин с флагами, которая стояла в центре города, напротив Летнего амфитеатра, накануне открытия «базара», все же удивила видавший виды фестивальный Витебск .

— и жизнь на фестивальных улицах особенно оживает к выходным, которые обычно выпадают как раз на середину «Славянки». Посмотрели, как живет фестивальный город, что и почем продают на «базаре», чем угощают и как развлекают народ. На «Славянке» можно встретить самую разную публику — тут уже давно никто никого не шокирует ни внешним видом, ни своими перформансами. Но вот, например, группа мужчин с флагами, которая стояла в центре города, напротив Летнего амфитеатра, накануне открытия «базара», . Кстати, помните, как Александр Лукашенко во время открытия «Славянского базара» оценил творчество художника Казимира Малевича? Мы улыбнулись и решили прикинуть, какие же картины нравятся президенту .





А вот у нас интервью с доктором , к которому на прием хотят попасть многие женщины. Заслуженный врач Беларуси, гинеколог Александр Бич рассказал о том, из-за чего появляются миомы и бесплодие и как подготовиться к беременности . А вы знали, почему в природе все задумано так хитро, что во время беременности у всех снижается иммунитет и «вылезают» всякие болячки?

, к которому на прием хотят попасть многие женщины. Заслуженный врач Беларуси, гинеколог Александр Бич рассказал о том, . А вы знали, почему в природе все задумано так хитро, что во время беременности у всех снижается иммунитет и «вылезают» всякие болячки? Теперь — к учителям . Говорят, в педагогические университеты в основном идут одни девчонки. Вчера, в первый день подачи документов, мы отправились в БГПУ им. Максима Танка и расспросили абитуриентов-мальчишек, почему они хотят быть учителями . Зарплаты все же в этой сфере не очень… Некоторых родители (особенно, если они сами — учителя) поддерживают, за некоторых переживают: «Мама говорит: ««Как ты будешь?» Но практика показывает, если делать упор на свои внутренние намерения, тогда и деньги будут, и все остальное».

. Говорят, в педагогические университеты в основном идут одни девчонки. Вчера, в первый день подачи документов, мы отправились в БГПУ им. Максима Танка и . Зарплаты все же в этой сфере не очень… Некоторых родители (особенно, если они сами — учителя) поддерживают, за некоторых переживают: «Мама говорит: ««Как ты будешь?» Но практика показывает, если делать упор на свои внутренние намерения, тогда и деньги будут, и все остальное». Между тем хорошо быть студентом и рассуждать о деньгах, когда ты несешь ответственность только за себя. А когда появляется семья, дети? А если этих детей — несколько? Мы пригласили в студию несколько многодетных семей и поговорили с ними о деньгах (дети — это очень дорого!), жилье и помощи государства .

и поговорили с ними . Вы уже знаете, что мы побывали в Крыму — репортаж о туристах там читали же, конечно? А теперь расскажем о том, как изменилась сама жизнь на полуострове за последние пять лет . «2014 год можно сравнить с перестройкой — было страшно, но была вера, что сейчас все, наконец, изменится. Прошло пять лет, и мы все больше сравниваем. Вы же сами видели, как пусто даже в центре. При Украине так не было. Мы раньше не знали, куда деться от туристов, Крым же всегда жил от сезона до сезона. Сейчас мои знакомые смотрят, куда бы лучше уехать. Я сама думаю, может, рвануть в Питер или Краснодар. Там движение, там можно заработать. А здесь пока просто много надежд».









О СПОРТЕ

Видели самый смешной гол в этом сезоне чемпионата Беларуси по футболу ? Простите, но мы смеялись (хотя в тот момент смешно точно было не всем).

? Простите, но мы (хотя в тот момент смешно точно было не всем). Наши гонщики вновь победили на этапе «Шелкового пути». Самым быстрым на скоростном участке оказался капотный МАЗ . Однако у экипажа возникла проблема — и теперь они опасаются штрафов. В чем дело — читайте здесь .

. Однако у экипажа возникла проблема — и теперь они опасаются штрафов. . И теперь мы знаем, кто сыграет в финале мужского одиночного разряда Уимблдона. Будете смотреть и болеть в воскресенье ?

Все новости пятницы, 12 июля

Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», то вот здесь все в записи : обсуждали отношения с Россией, союзную интеграцию и хитрые ходы нашего соседа. Когда посмотрите, ловите 11 свежих идей, куда сходить в эти выходные в Минске , — и хорошего вам уикенда, друзья!

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