80 евро за «шенген», внешняя политика, «Славянка», многодетные, Крым и смешной гол - все за вчера

Минфин назвал ключевые риски для белорусской экономики. Основной — отношения с Россией: это не только наш крупнейший сосед, но и один из ключевых кредиторов. За последние 10 лет Москва предоставила Минску кредиты на сумму около 9 млрд долларов. Но, мол, «нет никаких гарантий, что Беларусь продолжит получать аналогичную финансовую поддержку от России в будущем».
Встречайте очередной материал проекта «Четверть века»: в этот раз расскажем, как Лукашенко 25 лет менял внешнюю политику — строил и обрывал отношения страны с разными мировыми полюсами, сближался с союзниками и отдалялся от них. Помните его прекрасное: «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу»?
А двадцать лет назад президент создал первый в истории страны Совет по развитию предпринимательства. Из того, первого «созыва» спустя 20 лет в диалоге с властями участвует только один бизнесмен — а что стало с остальными и их бизнесами?
Прямо сейчас же в Витебске в разгаре «Славянский базар» — и жизнь на фестивальных улицах особенно оживает к выходным, которые обычно выпадают как раз на середину «Славянки». Посмотрели, как живет фестивальный город, что и почем продают на «базаре», чем угощают и как развлекают народ. На «Славянке» можно встретить самую разную публику — тут уже давно никто никого не шокирует ни внешним видом, ни своими перформансами. Но вот, например, группа мужчин с флагами, которая стояла в центре города, напротив Летнего амфитеатра, накануне открытия «базара», все же удивила видавший виды фестивальный Витебск.
Теперь — к учителям. Говорят, в педагогические университеты в основном идут одни девчонки. Вчера, в первый день подачи документов, мы отправились в БГПУ им. Максима Танка и расспросили абитуриентов-мальчишек, почему они хотят быть учителями. Зарплаты все же в этой сфере не очень… Некоторых родители (особенно, если они сами — учителя) поддерживают, за некоторых переживают: «Мама говорит: ««Как ты будешь?» Но практика показывает, если делать упор на свои внутренние намерения, тогда и деньги будут, и все остальное».
Вы уже знаете, что мы побывали в Крыму — репортаж о туристах там читали же, конечно? А теперь расскажем о том, как изменилась сама жизнь на полуострове за последние пять лет. «2014 год можно сравнить с перестройкой — было страшно, но была вера, что сейчас все, наконец, изменится. Прошло пять лет, и мы все больше сравниваем. Вы же сами видели, как пусто даже в центре. При Украине так не было. Мы раньше не знали, куда деться от туристов, Крым же всегда жил от сезона до сезона. Сейчас мои знакомые смотрят, куда бы лучше уехать. Я сама думаю, может, рвануть в Питер или Краснодар. Там движение, там можно заработать. А здесь пока просто много надежд».
Суббота — и вот вам наши очередные традиционные выпуски строительных«Доски почета» (да, мы много хвалим!) и «Доски позора» (увы, по-прежнему много приходится и критиковать).
Июль как никакой другой месяц богат на парады: на белорусском ко Дню независимости пролетело и проехало 330 единиц наземной и воздушной техники, Трамп изо всех сил пытался провести полноценный парад, но ему не позволили, Зеленский отменил парад, чтобы сэкономить, Франция готовит ко Дню взятия Бастилии грандиозное шоу с парадом… А вы-то в парадах разбираетесь? Сумеете угадать страну проведения по фотографии? Вот вам тест.
Наши гонщики вновь победили на этапе «Шелкового пути». Самым быстрым на скоростном участке оказался капотный МАЗ. Однако у экипажа возникла проблема — и теперь они опасаются штрафов. В чем дело — читайте здесь.