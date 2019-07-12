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Некоторые услуги железнодорожных вокзалов подорожали в Беларуси

13.07.2019 09:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на некоторые услуги железнодорожных терминалов в Беларуси увеличены на 20-36,4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено постановлением ведомства от 17 июня текущего года №50, которое вступило в силу с 13 июля - через 10 дней после официального опубликования.

Повышены тарифы на следующие регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов): оформление проездных документов (билетов) на проезд, их переоформление в день отправления, бронирование мест, оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

"Решение о пересмотре тарифов принято для повышения окупаемости и сокращения убыточности указанных услуг железнодорожных вокзалов, поскольку доходы от их оказания не возмещают соответствующие расходы", - отметили в МАРТ.

После повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит на 4 копейки больше, при оформлении билета на поезд международных линий "туда" - на 10 копеек больше, "обратно" и (или) от другой станции - на 15 копеек.

Последний раз тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов повышались в мае 2012 года.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время пассажиры могут самостоятельно оформлять билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковским пластиковым карточкам. Стоимость такого оформления составляет 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, за билет на поезд международных линий - 78 копеек. В соответствии с постановлением №50 она остается неизменной.

Кроме того, разработан проект постановления Совета Министров об изменении постановления Совмина от 14 февраля 2014 года №130, предусматривающий исключение услуги заказа и оформления проездного документа через интернет по банковским платежным карточкам из перечня регулируемых услуг и последующую отмену платы за нее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на некоторые услуги железнодорожных терминалов в Беларуси увеличены на 20-36,4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства...
 
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