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Авиарейс в Минск задержан из-за повреждений взлетной полосы в киевском аэропорту Жуляны

13.07.2019 10:24 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утренний авиарейс в Минск задержан из-за повреждений взлетной полосы в киевском аэропорту Жуляны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в справочной службе киевского аэропорта.

В справочной службе Национального аэропорта Минск отмечается, что время прибытия борта B2848 перенесено, посадка на данный момент назначена на 11.30.

"Многие вылеты перенесены. Приводится в порядок взлетная полоса, которая получила повреждения после посадки самолета "Белавиа" из Минска вечером 12 июля. Повреждения полосы незначительные. Некоторые рейсы задерживаются, к примеру, борт на Неаполь должен был вылететь в 10.40, но даже посадка еще не началась. Обращаем внимание пассажиров, что за более подробной информацией о вылетах и прилетах они могут обращаться в информационный пункт аэропорта Киев", - сказали в справочной службе киевского аэропорта.

По предварительной информации, самолет рейсом B2847 из Минска при посадке вечером 12 июля выкатился на 100 м со взлетной полосы. Никто не пострадал.

Аэропорт Киев временно не принимает самолеты, прибывающие уходят на запасные аэродромы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утренний авиарейс в Минск задержан из-за повреждений взлетной полосы в киевском аэропорту Жуляны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили...
 
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