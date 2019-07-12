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Сегодня вышел в печать девятитысячный номер «Авангарда»

13.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Невозможно представить современное общество без средств массовой информации, благодаря которым мы каждый день имеем возможность быть в курсе всего происходящего в нашем районе, области, стране и мире. Все важные события из жизни района находят свое отражение на страницах «Авангарда».
К слову, первый номер газеты увидел свет в далеком 1931 году, а это без малого 88 лет назад. Сегодня в печать вышел девятитысячный номер районки. Согласитесь, это огромный путь и результат слаженной работы коллектива редакции, который изо дня в день в режиме реального времени продолжает вести репортаж событий из жизни Будакошелевщины. Свои пожелания в адрес «Авангарда» направляют читатели газеты.
Василий ГРИЩЕНКО, председатель уличного комитета г. Буда-Кошелево:
– «Авангард» выписываю уже полвека, начиная с 1968 года, и все это время остаюсь преданным читателем и поклонником районки. Для меня стало традицией каждую субботу раскрывать очередной номер газеты, чтобы узнать, чем живут и что волнует моих земляков. Мне есть с чем сравнивать: я хорошо помню, каким был «Авангард» много лет назад, и вижу, каким он стал сегодня. Радует, что районка продолжает оставаться яркой, содержательной и очень интересной газетой, рассказывающей про все сферы жизни района. Хочется, чтобы и дальше она совершенствовалась и, как и прежде, шла в ногу со временем. А пока жду на страницах газеты самых последних вестей с уборочной страды, которая уже не за горами, ведь, на мой взгляд, сельское хозяйство и благоустройство – одни из важных тем, которыми живет Будакошелевщина. Творческого долголетия районке и ее коллективу!

Сегодня вышел в печать девятитысячный номер «Авангарда»

 

Вероника ПАРФЕНОВА, учащаяся 10 класса гимназии г. Буда-Кошелево:
– Несмотря на свой солидный возраст, «Авангард» для меня, как представителя молодого поколения, очень интересная и познавательная газета. С большим удовольствием читаю о том, чем живет молодежь района, о культуре, образовании, об увлеченных и талантливых сверстниках. Конечно, сейчас подрастающее поколение старается следить за новостями и обмениваться информацией в соцсетях, но и здесь «Авангард», как говорится, «в теме», его группы есть в «Одноклас-сниках», «ВКонтакте», «Инстаграме» и «Фейсбуке». Мне нравится современный вид газеты, большое количество фотографий и разнообразие материалов. На его страницах хватает места и сельским будням, и ярким культурным событиям, и важным знаковым датам. Кроме того, каждый школьник, который видит себя в будущем журналистом, может сделать первые пробы пера на страницах районки. Хочу пожелать «Авангарду» оставаться таким же ярким и позитивным, а его коллективу творческого вдохновения и интересных идей.

Сегодня вышел в печать девятитысячный номер «Авангарда»

 

Александр ЯДРЕНЦЕВ, главный редактор «Авангарда» с 2002 по 2008 год:
– Районка во все времена была и остается для жителей Будакошелевщины главным источником новостей. На страницах газеты публикуется самая свежая и объективная информация. Творческий коллектив «Авангарда» уверенно держит пульс жизни района, рассказывая об основных событиях, людях труда, которые множат славу нашего региона. Находят свое отражение актуальные темы общественно-политической жизни, экономики, культуры, медицины и образования. Желаю «Авангарду» и впредь оставаться таким же востребованным и пользоваться уважением читателей. И хотя сегодня в век цифровизации и высоких технологий печатные издания переживают нелегкие времена, уступая в скорости и доступности Интернет-СМИ, у газеты есть свои преданные читатели, для которых печатное слово – правдивый и проверенный  источник информации.

Сегодня вышел в печать девятитысячный номер «Авангарда»

 

Елена ПАРФЕНЕНКО, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома:
– Про «Авангард» можно сказать: газета для широкого круга читателей. Причем интересна она как молодежи, так и людям преклонного возраста. Каждый может найти в ней рубрики и темы себе по душе. Конечно же, как работник системы образования, в первую очередь обращаю внимание на статьи, относящиеся к моей отрасли. Особый интерес вызывают материалы о спорте и здоровом образе жизни, а также тематические странички по безопасности детей. Одним словом, каждый может найти для себя полезную информацию. Немаловажно и то, что корреспонденты районки поднимают острые темы, касающиеся жизни современного общества. Вместе с «Авангардом» мы живем яркой и содержательной жизнью нашего района. Большое спасибо коллективу газеты за объективное и системное информирование. Заслуженный авторитет у читателей – наивысшая оценка вашей деятельности. Новых вам  профессиональных  успехов и удачных проектов, процветания, дальнейшего творческого роста и расширения читательской аудитории!

Сегодня вышел в печать девятитысячный номер «Авангарда»

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора и из архива газеты

 
Теги: Новости
 
 
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