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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля

13.07.2019 12:08 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля
Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 июля прогнозируют дожди и грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, по юго-западу - до плюс 13. Днем будет 16-21 тепла, по востоку воздух прогреется 23 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 июля прогнозируют дожди и грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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