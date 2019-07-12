ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торговля на селе, как показала субботняя прямая линия председателя райисполкома Андрея Горбачева, по-прежнему остается одной из самых острых тем

13.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Субботним утром 13 июля на вопросы жителей райцентра отвечал председатель райисполкома Андрей Горбачев.Торговля на селе, как показала субботняя прямая линия председателя райисполкома Андрея Горбачева, по-прежнему остается одной из самых острых тем

На прямой линии с главой района дежурили руководители и специалисты отдела экономики, образования, спорта и туризма, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управления  по труду, занятости и социальной защите, коммунальной и других служб. Дозвониться до главы района смогли 3 человека.

Буда-кошелевцев интересовали проблемы, касающиеся торгового обслуживания. Так, пенсионерка из Ховхло жаловалась на отсутствие магазина в населенном пункте и просила открыть торговый объект, где можно будет в любое время приобрести необходимые товары продовольственной и непродовольственной групп. Жительницы улицы Первомайской в д. Потаповка посетовали, что автолавка заезжает к ним всего лишь раз в неделю, а этого явно недостаточно. Андрей Алексеевич согласился с заявительницами и заверил, что будет разбираться, как улучшить ситуацию с торговым обслуживанием.

— По большинству из поступивших сегодня звонков уже с понедельника начнут принимать меры. Торговля на селе, как показала сегодняшняя прямая линия, по-прежнему остается одной из самых острых тем. Но мы не бездействуем: только за прошедшую неделю на липиничской территории было открыто три торговых объекта, незадолго до этого магазины открылись в Губичах и Чеботовичах.  Будем работать в этом направлении и дальше, ведь основная задача местных органов власти, на мой взгляд, — чтобы людям здесь жилось комфортно, — отметил Андрей Горбачев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субботним утром 13 июля на вопросы жителей райцентра отвечал председатель райисполкома Андрей Горбачев. На прямой линии с главой района дежурили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • белая рубашка с коротким рукавом женская в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика