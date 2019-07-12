Торговля на селе, как показала субботняя прямая линия председателя райисполкома Андрея Горбачева, по-прежнему остается одной из самых острых тем

Источник материала: Газета Авангард

Субботним утром 13 июля на вопросы жителей райцентра отвечал председатель райисполкома Андрей Горбачев.



На прямой линии с главой района дежурили руководители и специалисты отдела экономики, образования, спорта и туризма, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управления по труду, занятости и социальной защите, коммунальной и других служб. Дозвониться до главы района смогли 3 человека.

Буда-кошелевцев интересовали проблемы, касающиеся торгового обслуживания. Так, пенсионерка из Ховхло жаловалась на отсутствие магазина в населенном пункте и просила открыть торговый объект, где можно будет в любое время приобрести необходимые товары продовольственной и непродовольственной групп. Жительницы улицы Первомайской в д. Потаповка посетовали, что автолавка заезжает к ним всего лишь раз в неделю, а этого явно недостаточно. Андрей Алексеевич согласился с заявительницами и заверил, что будет разбираться, как улучшить ситуацию с торговым обслуживанием.

— По большинству из поступивших сегодня звонков уже с понедельника начнут принимать меры. Торговля на селе, как показала сегодняшняя прямая линия, по-прежнему остается одной из самых острых тем. Но мы не бездействуем: только за прошедшую неделю на липиничской территории было открыто три торговых объекта, незадолго до этого магазины открылись в Губичах и Чеботовичах. Будем работать в этом направлении и дальше, ведь основная задача местных органов власти, на мой взгляд, — чтобы людям здесь жилось комфортно, — отметил Андрей Горбачев.