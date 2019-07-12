В Беларуси повысят качество допризывной подготовки в школах

Источник материала: БелТА

13 июля, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Минобороны и Минобразования совершенствуют допризывную подготовку в школах. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерства намерены улучшать допризывную подготовку в школах. "Мы делаем для этого практические шаги", - сказал Андрей Равков.

В частности, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке. Андрей Равков отметил, сославшись в том числе на мнение ушедших в запас молодых людей, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии.

По словам министра образования Игоря Карпенко, планируется дооснастить центры допризывной подготовки. "Министерство обороны очень активно в этом направлении работает и по нашим заявкам поставляет оборудование", - сказал он.

Кроме того, скорректирована нормативная база, связанная с деятельностью военно-патриотических классов. Разработан факультатив для 8-9-х классов по введению в допризывную подготовку. Серьезное внимание уделяется повышению качества образования в кадетских училищах и специализированных лицеях.

Сегодня Андрей Равков и Игорь Карпенко побывали в спортивно-патриотическом лагере, открытом на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке. Они пообщались с юношами, которые на 9 дней окунулись в армейские будни. Министр обороны выразил надежду, что молодым людям запомнятся эти дни, и они смогут ответить на главный для себя вопрос: чем бы хотели заниматься дальше в жизни? Игорь Карпенко добавил, что служба в армии, и в этом он убедился лично, - это опыт, который с годами ценится все больше.

Ежегодно в Беларуси проводится около 150 спортивно-патриотических лагерей. За 10 лет в них оздоровились и познакомились с армейским бытом более 100 тыс. школьников. Это важный вклад в патриотическое воспитание молодежи, популяризацию службы в армии. Плюс ко всему здесь молодые люди получают полезные навыки, например, по оказанию первой медпомощи.-0-