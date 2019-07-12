Минобороны проработало доппредложения для повышения престижа срочной службы

Источник материала: БелТА

Андрей Равков

13 июля, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят повысить престиж срочной службы. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель оборонного ведомства Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Равкова, Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда - "ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа". Реализация этого предложения позволит фактически без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, добавил министр.

Как сообщали ранее в Минобороны, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей.

Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.

Что касается образования, уже получило поддержку предоставление преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы тех, кто отслужил. Планируется, что парни с опытом армейской службы смогут бесплатно обучаться за счет государства на подготовительных отделениях вузов.-0-