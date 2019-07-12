В преддверии Дня работников налоговых органов о работе инспекции рассказала Марина Осипович

Источник материала: Полымя

Налоговая служба – одна из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, надёжная опора власти, а также гарант экономической безопасности страны. Ведомство обеспечивает реализацию экономической и социальной политики, содействует исполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское обслуживание, выплату заработной платы и пенсий. О работе организации в преддверии профессионального праздника мы поговорили с заместителем начальника инспекции – начальником управления по работе с плательщиками по Кореличскому району ИМНС по Новогрудскому району Мариной Степановной Осипович.





– Марина Степановна, какие направления работы налоговой инспекции Вы считаете наиболее важными?

– В первую очередь, безусловно, это выполнение доходной части бюджета. Сюда же можно отнести привлечение плательщиков к налогооблажению и добровольной уплате платежей.

– Кто участвует в формировании бюджета Кореличского района?

– На сегодняшний день это 296 юридических лиц, 338 индивидуальных предпринимателей и 14519 физических лиц. Из них 90,5% поступлений в бюджет от организаций, 4,2% уплачивают предприниматели и 2% – физические лица.

– Расскажите, как построена работа налоговых органов с налогоплательщиками?

– Мы стараемся работать с плательщиками при помощи электронного взаимодействия. Это значит, что преобладающее большинство предоставляет налоговые декларации в электронном виде, что помогает моментально отслеживать процесс и при необходимости решать возникающие проблемы. В случае, если у плательщика нет такой возможности, он может обратиться в инспекцию, где ему предоставят рабочее место для создания электронных документов.

– Какие меры предпринимаются в отношении тех, кто уклоняется от уплаты налогов?

– Говоря о задолженности перед бюджетом, можно сказать, что у нашего района она не высока – всего пять тысяч рублей. Что же касается неуплаты, то мы сперва выписываем уведомление с просьбой пояснить причину. Если ответа нет, мы вынуждены применить меры принудительного взыскания. Например, при остановлении операции по счетам происходит взыскание денежных средств со счетов плательщиков, опись имущества и подача заявления в отдел принудительного исполнения. Нужно сказать, что таких случаев в Кореличском районе немного, однако есть плательщики (в основном, физические лица), которые скрываются и вообще не выходят на какую-либо связь. Среди них могут быть как заключённые, так и безработные.

– Что грозит за несвоевременную уплату налогов?

– Согласно ст. 13.6 КоАП РБ предусмотрен штраф в размере 40% от неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых величин.

– Как Вы оцениваете работу инспекции за последние полгода?

– Положительно. План дохода на данный момент выполняется на 104%, наблюдаются высокие темпы роста. Кстати, по итогам работы за 2018 год управление по работе с плательщиками по Кореличскому району ИМНС по Новогрудскому району заняло первое место в своей подгруппе, что также является доказательством плодотворной работы.

– Какие основные изменения произошли в налоговом законодательстве за первое полугодие 2019 года?

– С трёх до пяти лет увеличился срок исковой давности для всех категорий плательщиков. Также с 1 января 2019 года изменяется срок предоставления уведомлений о переходе на упрощённую систему налогооблажения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: если раньше он составлял десять дней, то сейчас – тридцать.

– Марина Степановна, что пожелаете коллегам в преддверии профессионального праздника?

– Мне хотелось бы от всей души пожелать оптимизма, здоровья, благополучия и успехов в работе. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш добросовестный труд на благо государства и нашего района.