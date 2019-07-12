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В Беларуси изменят допризывную подготовку
13.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка в Беларуси требует совершенствования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщили министр образования Игорь Карпенко и министр обороны Андрей Равков, пишет
«Надо в школе повысить статус военрукуков, дооборудовать центры допризывной подготовки. Кроме того, уже подправили нормативные документы, связанные с деятельностью военно-патриотических классов. Серьезное внимание уделяется и кадетскому образованию. Более того: разработан факультатив для 8−9 классов по введению в допризывную подготовку», — отметил министр образования Игорь Карпенко.
Оба министерства — и образования, и защиты — соглашаются, что допризывная подготовка требует совершенствования. По мнению опрошенных демобилизованных, ее должны проводить те, кто сам служил.
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В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка в Беларуси требует совершенствования.
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