В Беларуси изменят допризывную подготовку

Источник материала: Tut.by

В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка в Беларуси требует совершенствования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщили министр образования Игорь Карпенко и министр обороны Андрей Равков, пишет «Звязда» .



Фото: Варвара Морозова, «Звязда»

«Надо в школе повысить статус военрукуков, дооборудовать центры допризывной подготовки. Кроме того, уже подправили нормативные документы, связанные с деятельностью военно-патриотических классов. Серьезное внимание уделяется и кадетскому образованию. Более того: разработан факультатив для 8−9 классов по введению в допризывную подготовку», — отметил министр образования Игорь Карпенко.

Оба министерства — и образования, и защиты — соглашаются, что допризывная подготовка требует совершенствования. По мнению опрошенных демобилизованных, ее должны проводить те, кто сам служил.