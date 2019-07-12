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Музыкальные хиты и пиццайоло-акробаты. В Минске проходит День Италии

13.07.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Верхнем городе проходит День Италии. С часу дня и до полуночи здесь можно познакомиться с итальянскими традициями, культурой и кухней страны. Как проходит мероприятие — в фоторепортаже TUT.BY.

Праздник дружбы Италии и Беларуси открывал посол Италии в Беларуси Марио Бальди.


Часть территории в верхнем городе отведена для фуд-зон, где продают блюда итальянской кухни. На остальных площадках проходят мастер-классы, выставки-продажи, фотовыставки и культурные инициативы, представленные благодаря содействию школ итальянского языка, туристических агентств и детской футбольной академии.


На сцене в течение дня зрителей развлекают дуэт мимов-акробатов, участники многочисленных проектов на итальянском телевидении, пиццайоло-акробаты, которые показывают номера на грани спорта и кулинарного искусства. А фольклорные традиции представляют знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-Маре. На празднике выступают и белорусские коллективы.

Среди главных гостей вечера музыкальная группа «Tributo Italiano», которая исполнит известные итальянские хиты.












 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня в Верхнем городе можно познакомиться с итальянскими традициями, культурой и кухней. Наш фоторепортаж.
 
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