Музыкальные хиты и пиццайоло-акробаты. В Минске проходит День Италии

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Верхнем городе проходит День Италии. С часу дня и до полуночи здесь можно познакомиться с итальянскими традициями, культурой и кухней страны. Как проходит мероприятие — в фоторепортаже TUT.BY.

Праздник дружбы Италии и Беларуси открывал посол Италии в Беларуси Марио Бальди.





Часть территории в верхнем городе отведена для фуд-зон, где продают блюда итальянской кухни. На остальных площадках проходят мастер-классы, выставки-продажи, фотовыставки и культурные инициативы, представленные благодаря содействию школ итальянского языка, туристических агентств и детской футбольной академии.





На сцене в течение дня зрителей развлекают дуэт мимов-акробатов, участники многочисленных проектов на итальянском телевидении, пиццайоло-акробаты, которые показывают номера на грани спорта и кулинарного искусства. А фольклорные традиции представляют знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-Маре. На празднике выступают и белорусские коллективы.

Среди главных гостей вечера музыкальная группа «Tributo Italiano», которая исполнит известные итальянские хиты.











































