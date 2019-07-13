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Пинск после дождя затопило - улицы превратились в реки
13.07.2019 23:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После сильного ливня оказались затоплены улицы Пинска. Фото и видео в соцсетях размещали жители города.
Пинск после сильного дождя затопило. Воды было столько, что некоторые улицы стали похожи на реки.
Видео прислал наш читатель Анатолий.
Видео: Андрей Викторов,
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Некоторые даже решили половить рыбу.
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