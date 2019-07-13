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С остановкой на Tax Free. Между Брестом и Тересполем будет курсировать еще один автобус

14.07.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 15 июля открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь», сообщает Брестский автобусный парк.


Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. От брестского автовокзала он будет отправляться в 11.20 по белорусскому времени, а выезжать из Тересполя в 16.00 по польскому. Маршрут предусматривает остановку для возврата средств по системе Tax Free.

Стоимость проезда — 7 рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
 
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