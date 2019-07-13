С остановкой на Tax Free. Между Брестом и Тересполем будет курсировать еще один автобус

Источник материала: Tut.by

С 15 июля открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь», сообщает Брестский автобусный парк.





Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. От брестского автовокзала он будет отправляться в 11.20 по белорусскому времени, а выезжать из Тересполя в 16.00 по польскому. Маршрут предусматривает остановку для возврата средств по системе Tax Free.

Стоимость проезда — 7 рублей.