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С остановкой на Tax Free. Между Брестом и Тересполем будет курсировать еще один автобус
14.07.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 июля открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь»,
Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. От брестского автовокзала он будет отправляться в 11.20 по белорусскому времени, а выезжать из Тересполя в 16.00 по польскому. Маршрут предусматривает остановку для возврата средств по системе Tax Free.
Стоимость проезда — 7 рублей.
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Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
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