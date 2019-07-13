Новый фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Источник материала: Tut.by

На днях промелькнула информация о тестировании нового фонтана на улице Советской. На самом деле, это была промывка системы, сообщает Zarya.by со ссылкой на главного инженера ООО «Продом» Олега Филиппова.



Фото: Александр Шульгач

Промывка необходима для того, чтобы приступить к наладке оборудования. В системе может быть мусор, песок, грязь; поэтому мы ее заполнили водой, включили насосы, прогнали воду через фильтры. После этого накрутили форсунки и еще раз запустили систему. А само тестирование состоится на следующей неделе.

В настоящее время, по словам Олега Витальевича, работы подходят к концу: завершается благоустройство территории, зашивается кровельный парапет, вывозится строительный городок. В целом никаких серьезных трудностей в возведении нового объекта не возникало.

— Оборудование закуплено хорошее, соответствующее мировым стандартам, — поясняет Олег Филиппов. — Вся вода будет чистой и прозрачной, ведь она пройдет необходимую химводоочистку. Данное сооружение уникальное: в Бресте аналогов нет, а в Беларуси насчитывается всего несколько штук. Интерактивный фонтан создаст праздничную атмосферу и порадует всех брестчан и гостей города игрой света, звука и воды.





Кстати, до сдачи фонтана на Советской в эксплуатацию осталось совсем немного времени. Планируется, что это произойдет к празднованию 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По сути, горожане получат прекрасный подарок накануне 1000-летнего юбилея Бреста.

Более того, со временем фонтан может быть доработан: возможно, появится примыкающая к его чаше карта старинного Бреста, предусмотренная проектом.

Однако уже сейчас можно сказать, что в центре города «прописался» новый объект, который не оставит равнодушным ни одного прохожего.



