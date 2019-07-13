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Плавающая мусорка или солнечные фонари. Тест: насколько Беларусь в экотренде?
14.07.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Нидерландах разрабатывают технологию по очистке мусорного континента, а в Калифорнии уже больше пяти лет добывают электричество на самой крупной солнечной электростанции в мире. Наша страна тоже подтягивается: мы
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