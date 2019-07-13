Плавающая мусорка или солнечные фонари. Тест: насколько Беларусь в экотренде?

Источник материала: Tut.by

В Нидерландах разрабатывают технологию по очистке мусорного континента, а в Калифорнии уже больше пяти лет добывают электричество на самой крупной солнечной электростанции в мире. Наша страна тоже подтягивается: мы стараемся сортировать мусор и ходить в супермаркет с экосумками . Но это далеко не все, что делают белорусы для сохранения окружающей среды. Попробуйте определить, есть ли описанные нами проекты в Беларуси.