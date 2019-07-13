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Плавающая мусорка или солнечные фонари. Тест: насколько Беларусь в экотренде?

14.07.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нидерландах разрабатывают технологию по очистке мусорного континента, а в Калифорнии уже больше пяти лет добывают электричество на самой крупной солнечной электростанции в мире. Наша страна тоже подтягивается: мы стараемся сортировать мусор и ходить в супермаркет с экосумками. Но это далеко не все, что делают белорусы для сохранения окружающей среды. Попробуйте определить, есть ли описанные нами проекты в Беларуси.  

Подготовила выпускница  

 
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Кажется, что мир ушел далеко вперед в плане эко-трендов? Возможно, вы не так хорошо знаете о проектах Беларуси.
 
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