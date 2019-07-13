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Работники налоговых органов сегодня отмечают свой профессиональный праздник

14.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Прятать от меня что-то бесполезно
Завтра, во второе воскресенье июля, свой праздник отметят работники налоговых органов Беларуси – специалисты, которые контролируют соблюдение налогового законодательства и следят за поступлением платежей в бюджет. Именно они создают благоприятные условия для исполнения гражданами своих обязательств.

Работники налоговых органов сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Шли годы, менялись названия службы, функциональные обязанности налоговых работников, но неизменными оставались профессионализм и ответственное отношение людей к своему делу. Среди тех, кто отдал налоговой службе Будакошелевщины почти четверть века, – Валерий Евгеньевич Майорчик, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, с которым мне выпала честь пообщаться накануне профессионального праздника.
Родился Валерий Евгеньевич в Пет-риковском районе. После окончания школы была учеба в Столинском сельскохозяйственном техникуме, затем служба в рядах Вооруженных Сил.   После армии мужчина поступил в Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева (ныне Белорусский государственный экономический университет) на факультет экономики сельского хозяйства. Окончив институт, был направлен по распределению в Гомельоблплемтрест, где был определен на должность главного бухгалтера в племсовхоз им. П.Я. Головачева (ныне подразделение РУП «Белоруснефть-Особино»).
– После положенных двух лет отработки я был направлен в качестве офицера на службу в Туркестанский военный округ. Как раз было начало 80-х, когда наши войска вошли в Афганистан. Здесь, на Будакошелевщине, у меня уже была семья, но с нашим коммунистическим воспитанием, сами знаете, строго: раз Родина сказала «надо» – деваться было некуда, – вспоминает Валерий Евгеньевич.
Вернувшись через два года домой, он устроился в управление сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома, где почти 10 лет отработал в должности ревизора. В 1990 году получил предложение попробовать себя в новой структуре – налоговой инспекции: государственная налоговая инспекция Министерства финансов Белорусской ССР была создана 2 апреля 1990 года. Стало быть, Валерий Евгеньевич – один из тех специалистов, кто стоял у самых истоков налоговой службы Буда-Кошелевского района.
Свой трудовой путь начинал с должности инспектора, затем, пройдя все ступеньки карьерной лестницы: главный инспектор, заместитель начальника, возглавил налоговую службу Буда-Кошелевского района и успешно руководил структурой 15 лет, вплоть до ухода в 2014 году на заслуженный отдых.
– То, что перед работой в налоговой инспекции мне довелось трудиться бухгалтером и ревизором, впоследствии очень сыграло на руку в профессиональном плане. В совхозе я на практике освоил тонкости работы с цифрами, а будучи ревизором, научился «копать». Потом, уже работая в налоговой, часто слышал, что «Майорчик видит на полметра под землей», – смеется мужчина. –  Все знали: прятать от меня что-то бесполезно, потому как мастерство учета я освоил от «А» до «Я».
Конечно, с приходом на работу в принципиально новую структуру, только становившуюся на ноги, первое время было непросто, не скрывает Валерий Евгеньевич. Еще не были четко обозначены функции и задачи, которые предстояло решать налоговым работникам. Но тем интереснее, по словам нашего героя, было вникать в суть дела и осваивать азы новой профессии.
– Большую роль в моем становлении как специалиста сыграл первый начальник налоговой инспекции района, мой руководитель, Владимир Герасимович Шариков. Он очень грамотно подбирал кадры, умел сплотить команду, заинтересовать и повести за собой. Именно он заложил во мне хорошую основу для будущего руководителя. Кстати, мы по сей день поддерживаем с ним связь, я исправно поздравляю его с тремя праздниками: днем рождения, Новым годом и обязательно с Днем работников налоговых органов! – рассказывает Валерий Майорчик.
К слову, младшая дочь Валерия Евгеньевича, Анна (у мужчины две дочери: старшая, Марина, работает в Коммунаровской участковой больнице, и младшая Анна), в свое время пошла по стопам отца и тоже некоторое время трудилась в налоговой инспекции.
С выходом на заслуженный отдых наш герой ничуть не сбавил активный ритм жизни: любит путешествовать, переехав в Гомель, в зимний период стал завсегдатаем бассейна, в снежные дни любит становиться на лыжи. Ну а летом практически все свободное время проводит на даче.
– Дача для меня – настоящая отдушина. Еще несколько лет назад там был   пустырь, а сейчас красуется прекрасный фруктовый сад, где обожают проводить время мои любимые внучата – Филипп и Фадей. Кстати, внуки – мое самое дорогое и главное хобби! – не скрывая гордости, говорит мужчина.
За годы работы наш герой удостоен множества наград различных уровней, начиная от районного и заканчивая республиканским. Но самой дорогой и важной наградой он по праву считает значок «Отличник налоговой службы». По его словам, это самая высокая оценка его профессионализма и преданности налоговым органам.
– Что хочу сказать работникам налоговой службы Буда-Кошелевского района накануне профессионального праздника? При мне наше подразделение не раз становилось победителем различных профессиональных соревнований, в том числе и республиканских, в нашем арсенале немалое количество дипломов и вымпелов. Желаю, чтобы работники управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району (нынешнее название структуры – прим.) достойно продолжали начатое нами дело и гордо несли знамя работника налоговых органов. Ну и, конечно же, всем работникам и ветеранам налоговых органов желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и мирного неба над головой.
Марина ЛУСЕВИЧ
Фото из архива
Валерия Майорчика

 
Теги: Гомель
 
 
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