Работники налоговых органов сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: Газета Авангард

Прятать от меня что-то бесполезно

Завтра, во второе воскресенье июля, свой праздник отметят работники налоговых органов Беларуси – специалисты, которые контролируют соблюдение налогового законодательства и следят за поступлением платежей в бюджет. Именно они создают благоприятные условия для исполнения гражданами своих обязательств.





Шли годы, менялись названия службы, функциональные обязанности налоговых работников, но неизменными оставались профессионализм и ответственное отношение людей к своему делу. Среди тех, кто отдал налоговой службе Будакошелевщины почти четверть века, – Валерий Евгеньевич Майорчик, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, с которым мне выпала честь пообщаться накануне профессионального праздника.

Родился Валерий Евгеньевич в Пет-риковском районе. После окончания школы была учеба в Столинском сельскохозяйственном техникуме, затем служба в рядах Вооруженных Сил. После армии мужчина поступил в Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева (ныне Белорусский государственный экономический университет) на факультет экономики сельского хозяйства. Окончив институт, был направлен по распределению в Гомельоблплемтрест, где был определен на должность главного бухгалтера в племсовхоз им. П.Я. Головачева (ныне подразделение РУП «Белоруснефть-Особино»).

– После положенных двух лет отработки я был направлен в качестве офицера на службу в Туркестанский военный округ. Как раз было начало 80-х, когда наши войска вошли в Афганистан. Здесь, на Будакошелевщине, у меня уже была семья, но с нашим коммунистическим воспитанием, сами знаете, строго: раз Родина сказала «надо» – деваться было некуда, – вспоминает Валерий Евгеньевич.

Вернувшись через два года домой, он устроился в управление сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома, где почти 10 лет отработал в должности ревизора. В 1990 году получил предложение попробовать себя в новой структуре – налоговой инспекции: государственная налоговая инспекция Министерства финансов Белорусской ССР была создана 2 апреля 1990 года. Стало быть, Валерий Евгеньевич – один из тех специалистов, кто стоял у самых истоков налоговой службы Буда-Кошелевского района.

Свой трудовой путь начинал с должности инспектора, затем, пройдя все ступеньки карьерной лестницы: главный инспектор, заместитель начальника, возглавил налоговую службу Буда-Кошелевского района и успешно руководил структурой 15 лет, вплоть до ухода в 2014 году на заслуженный отдых.

– То, что перед работой в налоговой инспекции мне довелось трудиться бухгалтером и ревизором, впоследствии очень сыграло на руку в профессиональном плане. В совхозе я на практике освоил тонкости работы с цифрами, а будучи ревизором, научился «копать». Потом, уже работая в налоговой, часто слышал, что «Майорчик видит на полметра под землей», – смеется мужчина. – Все знали: прятать от меня что-то бесполезно, потому как мастерство учета я освоил от «А» до «Я».

Конечно, с приходом на работу в принципиально новую структуру, только становившуюся на ноги, первое время было непросто, не скрывает Валерий Евгеньевич. Еще не были четко обозначены функции и задачи, которые предстояло решать налоговым работникам. Но тем интереснее, по словам нашего героя, было вникать в суть дела и осваивать азы новой профессии.

– Большую роль в моем становлении как специалиста сыграл первый начальник налоговой инспекции района, мой руководитель, Владимир Герасимович Шариков. Он очень грамотно подбирал кадры, умел сплотить команду, заинтересовать и повести за собой. Именно он заложил во мне хорошую основу для будущего руководителя. Кстати, мы по сей день поддерживаем с ним связь, я исправно поздравляю его с тремя праздниками: днем рождения, Новым годом и обязательно с Днем работников налоговых органов! – рассказывает Валерий Майорчик.

К слову, младшая дочь Валерия Евгеньевича, Анна (у мужчины две дочери: старшая, Марина, работает в Коммунаровской участковой больнице, и младшая Анна), в свое время пошла по стопам отца и тоже некоторое время трудилась в налоговой инспекции.

С выходом на заслуженный отдых наш герой ничуть не сбавил активный ритм жизни: любит путешествовать, переехав в Гомель, в зимний период стал завсегдатаем бассейна, в снежные дни любит становиться на лыжи. Ну а летом практически все свободное время проводит на даче.

– Дача для меня – настоящая отдушина. Еще несколько лет назад там был пустырь, а сейчас красуется прекрасный фруктовый сад, где обожают проводить время мои любимые внучата – Филипп и Фадей. Кстати, внуки – мое самое дорогое и главное хобби! – не скрывая гордости, говорит мужчина.

За годы работы наш герой удостоен множества наград различных уровней, начиная от районного и заканчивая республиканским. Но самой дорогой и важной наградой он по праву считает значок «Отличник налоговой службы». По его словам, это самая высокая оценка его профессионализма и преданности налоговым органам.

– Что хочу сказать работникам налоговой службы Буда-Кошелевского района накануне профессионального праздника? При мне наше подразделение не раз становилось победителем различных профессиональных соревнований, в том числе и республиканских, в нашем арсенале немалое количество дипломов и вымпелов. Желаю, чтобы работники управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району (нынешнее название структуры – прим.) достойно продолжали начатое нами дело и гордо несли знамя работника налоговых органов. Ну и, конечно же, всем работникам и ветеранам налоговых органов желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и мирного неба над головой.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива

Валерия Майорчика