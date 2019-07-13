«Мужчины все кокетничают». Официантка из придорожного кафе о работе, клиентах и помощи на дороге

Источник материала: Tut.by

Ольге Очерет 44 года, женщина работает официанткой в кафе на оживленной трассе М1 почти пять лет. «Большинство водителей — мужчины, а они не любят внимание других мужчин», — говорит Ольга, поэтому в заведении женский коллектив. Работа официантки в придорожном заведении — это не только прием заказов и разнос еды, но еще и кокетство со стороны водителей, помощь застрявшим на дороге и очень много необычных гостей (которые иногда даже пугают). Ольга рассказала нам, почему иногда приходится вызывать милицию, сколько чаевых можно получить и почему официант должен быть психологом.