В разгар самой холодной за 20 лет середины лета побит рекорд 80-летней давности

Источник материала: Tut.by

В разгаре самой холодной за последние 20 лет середины лета обновлен рекорд минимальной температуры 80-летней давности.

В ночь на субботу, 13 июля, в Езерище на севере Витебской области было зафиксировано +2,9 градуса. Прежний абсолютный минимум ночи составлял +5,8 градуса и был зарегистрирован в 1939 году в Житковичах.

Пали рекорды холода более чем в десяти населенных пунктах на севере и востоке Беларуси, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Кличеве было 3,8 градуса выше нуля (против 8,2 градуса 13 июля 1995 года), в Березинском заповеднике — 4,7 (7,6 в 1995-м), Верхнедвинске — 4,8 (7,9 в 1961-м), Орше — 5 (7 в 1995-м), Лынтупах — 5,1 (8,2 в 2007-м), Витебске — 5,2 (7,9 в 1961-м).

О том, что середина нынешнего лета самая холодная за последние 20 лет, Белгидромет сообщил 12 июля, предваряя очередной неутешительный прогноз.

Между тем в июне по причине жаркой погоды температурные рекорды обновлялись 18 дней (4−17, 20, 21, 26 и 30 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца. 1 июля впервые после августа 2015 года максимальная температура превысила 36-градусную отметку (36,4 в Брагине — новый рекорд дня). В Могилеве в тот день был зарегистрирован новый максимум месяца. Однако уже 4 и 5 июля в ряде населенных пунктов обновились ночные минимумы.

Самая холодная ночь в июле за весь период наблюдений была в районе метеостанции «Полесская» (+0,5 градуса 18 июля 1979 года).