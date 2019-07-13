Облачно и до +24°С ожидается в Беларуси 15 июля

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. По восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах - порывистый.

Ночью воздух прогреется до 6-12 градусов, по юго-востоку - до плюс 15 градусов. Днем температура воздуха достигнет плюс 18-24 градусов.-0-

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