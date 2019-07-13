Самый важный этап вступительной кампании – уже позади

Источник материала: Газета Авангард

Самый важный этап вступительной кампании – централизованное тестирование – уже позади. Абитуриенты сдавали его на протяжении июня. 7 июля стали известны результаты ЦТ по всем предметам, по сравнению с минувшим годом средние баллы на тестировании увеличились в полтора-два раза.





За ходом подготовки и проведения вступительных испытаний на Гомельщине следила областная комиссия, созданная на базе Комитета государственного контроля Гомельской области. Так, в нынешнем году в области централизованное тестирование проходило с 11 июня по 1 июля в 6 пунктах, расположенных в городах Гомеле, Мозыре и Светлогорске.

В каждом пункте тестирования работали комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В день проведения ЦТ в каждой из 179 аудиторий присутствовал член комиссии по контролю.

В этом году на Гомельщине тесты сдавали 33283 абитуриента, что на 3137 меньше, чем в прошлом. По различным причинам на тестирование не явились 1596 человек, или 4,6% от числа зарегистрированных (34881 человек).

Комиссия по контролю отметила, что тестирование в регионе прошло организованно, с максимальным соблюдением принципа создания равных возможностей для поступления абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения. Но не обошлось без нарушений. Так, в ходе тестирования по математике у абитуриента была обнаружена шпаргалка, за что он был отстранен от сдачи ЦТ.

Как отметили в Комитете госконтроля области, во время проведения ЦТ работала «горячая линия» для оперативного реагирования на обращения абитуриентов и их родителей, которая продолжит свою работу до окончания вступительной кампании. Обратиться на «горячую линию» Комитета госконтроля можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-85.

По данным РИКЗ, в этом году 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на двух тестах, что на два абитуриента больше, чем в прошлом. Вырос и средний балл, который составил 50,82, а в 2018-м был 36,93. Как и в прошлом году, больше всего стобалльников оказалось по математике – 101 человек, потом идет биология, где 43 абитуриента показали максимальные результаты, белорусский язык и английский по 42 человека написали на сто баллов. А вот на заветный максимум французский язык сдал всего один человек. Такие предметы, как география и китайский язык, в нынешнем году остались без рекордсменов.

К слову, с 10 июля началась выдача сертификатов централизованного тестирования, а с 12 июля стартовала подача документов в высшие учебные заведения Беларуси.

Наталья МАКСИМОВА