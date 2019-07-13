ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый важный этап вступительной кампании – уже позади

14.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Самый важный этап вступительной кампании – централизованное тестирование – уже позади. Абитуриенты сдавали его на протяжении июня. 7 июля стали известны результаты ЦТ по всем предметам, по сравнению с минувшим годом средние баллы на тестировании увеличились в полтора-два раза.

Самый важный этап вступительной кампании – уже позади

За ходом подготовки и проведения вступительных испытаний на Гомельщине следила областная комиссия, созданная на базе Комитета государственного контроля Гомельской области. Так, в нынешнем году в области централизованное тестирование проходило с 11 июня по 1 июля в 6 пунктах, расположенных в городах Гомеле, Мозыре и Светлогорске.
В каждом пункте тестирования работали комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В день проведения ЦТ в каждой из 179 аудиторий присутствовал член комиссии по контролю.
В этом году на Гомельщине  тесты сдавали 33283 абитуриента, что на 3137 меньше, чем в прошлом. По различным причинам на тестирование не явились 1596 человек, или 4,6% от числа зарегистрированных (34881 человек).
Комиссия по контролю отметила, что тестирование в регионе прошло организованно, с максимальным соблюдением принципа создания равных возможностей для поступления абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения. Но не обошлось без нарушений. Так, в ходе тестирования по математике у абитуриента была обнаружена шпаргалка, за что он был отстранен от сдачи ЦТ.
Как отметили в Комитете госконтроля области, во время проведения ЦТ работала «горячая линия» для оперативного реагирования на  обращения абитуриентов и их родителей,  которая продолжит свою работу до окончания вступительной кампании. Обратиться на «горячую линию» Комитета госконтроля можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-85.
По данным РИКЗ, в этом году 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на двух тестах, что на два абитуриента больше, чем в прошлом. Вырос и средний балл, который составил 50,82, а в 2018-м был 36,93. Как и в прошлом году, больше всего стобалльников оказалось по математике – 101 человек, потом идет биология, где 43 абитуриента показали максимальные результаты, белорусский язык и английский по 42 человека написали на сто баллов. А вот на заветный максимум французский язык сдал всего один человек. Такие предметы, как  география и китайский язык, в нынешнем году остались без рекордсменов.
К слову, с 10 июля началась выдача сертификатов централизованного тестирования, а с  12 июля стартовала подача документов в высшие учебные заведения Беларуси.
Наталья МАКСИМОВА

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый важный этап вступительной кампании – централизованное тестирование – уже позади. Абитуриенты сдавали его на протяжении июня. 7 июля стали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело для адвоката, «Черный квадрат» для президента и сом Семен. Тест по новостям недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика